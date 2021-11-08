В Одессе "плюшкины" завалили квартиру хламом, а вход сделали через лестницу на балконе (видео)

Квартира находится на втором этаже многоэтажки

В Одессе жители многоэтажки жалуются на соседей, которые устроили из собственной квартиры настоящую мусорку и даже завалили хламом вход в жилье. После этого "изобретательные" Плюшкины сделали входом лестницу на балконе.

Соответствующее видео появилось в местных СМИ, передает "Телеграф".

Известно, что квартира находится на улице Героев Пограничников, 1. Соседи сняли, как женщина пыталась попасть в жилье через лестницу на балконе и очень громко звала некого Николая.

В комментариях к видео местные жители пояснили, что в этой квартире живут самые настоящие Плюшкины, которые полностью захламили жилье и обычным способом — через дверь — в него попасть просто невозможно. Вот как выглядит вход:

Вход в квартиру полностью завалили хламом

Кроме того, жильцы дома жалуются, что на балконе этой квартиры удерживают несколько собак — животные лают, а когда их выпускают на самовыгул постоянно ищут еду. Гражданам жаль животных, которые явно страдают в таких условиях, однако забрать их у владельцев не могут.

Полностью заваленная мусором квартира приносит дискомфорт не только животным, но и людям, проживающим в многоэтажке. Постояльцы жалуются на вонь, тараканов и прочих животных, которые живут в этом мусоре. Говорят, что ситуация с каждым годом усугубляется все сильнее, а решить ее с хозяином квартиры никак не выходит.

Некоторые пользователи пытались пошутить над происходящим, однако в данной ситуации все выглядит очень плачевно.

Стоит отметить, что синдром Плюшкина, он же синдром Диогена — это расстройство психики, которое характеризуется изоляцией, склонностью к накоплению мусора и пренебрежением к себе. Сложность его в том, что людей с таким синдромом не берут на лечение в психиатрические больницы.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Харькове старики собирали мусор и котов в своих квартирах, пока стало невозможно жить в квартирах из-за отсутствия места и ужасной вони.