Рус

Кодовий замок на дверях — підступи Сатани: лучанка ходить додому через вікно (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Жінка забирається додому через вікно кухні.
Жінка забирається додому через вікно кухні.

Такий спосіб потрапити додому жінка практикує кілька років.

На проспекті Відродження в Луцьку місцеві жителі регулярно можуть спостерігати незвичайне видовище — жінка похилого віку, яка по драбині лізе у вікно. Але вони не викликають поліцію, адже жінка не користується дверима до під’їзду за релігійними переконаннями.

Про це повідомляє "Конкурент".

У спідниці, хустці та зі сходами напереваги — так пенсіонерка виходить зі свого житла практично щодня. Зайти до під’їзду вона не може – на дверях кодовий замок. Жінка релігійна і вважає, що він "від Сатани". Тому вже кілька років виходить щоранку до церкви виключно через кухонне вікно, долаючи шість сходинок.

Свою драбину, без якої додому не потрапити, ховає у підвалі будинку.

Принципову позицію щодо оцінки замку жінка висловила ще перед ремонтом під’їзду, на який скидалися сусіди. Гроші вона на кодовий замок здавати не погодилася.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі жінка захаращувала квартиру і тримала в ній зграю собак. Коли її госпіталізували до лікарні, виявили серед мотлоху літню матір.

Теги:
#Луцьк #Замок #Віра #Сатана
"Метро" після початку розграбування
В регіонах
Спасибі "русскому миру": у мережі показали, що залишилося від розграбованого "Метро" у Донецьку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Метро" після початку розграбування
Спасибі "русскому миру": у мережі показали, що залишилося від розграбованого "Метро" у Донецьку
Дата публікації
Категорія
Вартість олії вже досить висока
Українцям прогнозують подорожчання соняшникової олії до 100 гривень за літр
Дата публікації
Категорія
Олена Павлова важко пережила втрату чоловіка і його братів
Вдова мера Кривого Рогу Павлова зробила гучну заяву, щоб захистити себе та сина (відео)
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Олександр Петраков
У збірній України не буде футболістів з Росії: озвучена позиція Петракова (відео)