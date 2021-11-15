Кодовий замок на дверях — підступи Сатани: лучанка ходить додому через вікно (відео)

Такий спосіб потрапити додому жінка практикує кілька років.

На проспекті Відродження в Луцьку місцеві жителі регулярно можуть спостерігати незвичайне видовище — жінка похилого віку, яка по драбині лізе у вікно. Але вони не викликають поліцію, адже жінка не користується дверима до під’їзду за релігійними переконаннями.

Про це повідомляє "Конкурент".

У спідниці, хустці та зі сходами напереваги — так пенсіонерка виходить зі свого житла практично щодня. Зайти до під’їзду вона не може – на дверях кодовий замок. Жінка релігійна і вважає, що він "від Сатани". Тому вже кілька років виходить щоранку до церкви виключно через кухонне вікно, долаючи шість сходинок.

Свою драбину, без якої додому не потрапити, ховає у підвалі будинку.

Принципову позицію щодо оцінки замку жінка висловила ще перед ремонтом під’їзду, на який скидалися сусіди. Гроші вона на кодовий замок здавати не погодилася.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі жінка захаращувала квартиру і тримала в ній зграю собак. Коли її госпіталізували до лікарні, виявили серед мотлоху літню матір.