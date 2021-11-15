Укр

Опасный "приход": в Запорожье мужчина избил мать и полицейского, а затем выпрыгнул в окно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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"Прыжок веры" был совершен под воздействием наркотиков Новость обновлена 15 ноября 2021, 15:58
"Прыжок веры" был совершен под воздействием наркотиков

Правоохранителей вызвали из-за домашнего насилия

Нескучный вечер воскресенья, 14 ноября, выдался у запорожских полицейских. Житель Хортицкого района города, будучи под наркотиками, избил несколько человек и попытался сбежать через балкон на четвертом этаже.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Полицейские прибыли в квартиру "прыгуна" из-за звонка его матери. Как оказалось, 32-летний сын ей угрожает физической расправой и даже попытался непосредственно избить.

Во время разговора с полицией женщина призналась: сын регулярно употребляет наркотики, так что его агрессия продиктована очередной "дозой".

В квартире полицейские и правда убедились в повышенной раздраженности нарушителя спокойствия. Попытки решить вопрос разговорами успехом не увенчались: мужчина беседовал лишь с вымышленным другом, а затем напал на одного из копов.

Его тут же попытались усмирить, даже использовали слезоточивый баллончик, но это также не помогло. Нарушитель смог вырваться и забежать в свою комнату. Забравшись на балкон, он моментально прыгнул вниз. К слову, их с матерью квартира находится на четвертом этаже.

Мужчина практически не пострадал, хоть и выпал с 4 этажа
Мужчина практически не пострадал, хоть и выпал с 4 этажа

Отметим, что при падении мужчина практически не пострадал. Полицейские обнаружили его рядом с домом и тут же арестовали. Усмирив хулигана с помощью наручников, правоохранители отправили его на осмотр к медикам.

Следует добавить, что в квартире 32-летнего мужчины полиция обнаружила пакетик с белым веществом предположительно наркотического действия.

За весь дебош, устроенный нарушителем, ему может грозить до пяти лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове одурманенный наркотиками подросток тоже хотел подраться с полицейскими. Его действия пыталась контролировать старшая женщина.

Теги:
#Наркотики #Полиция #Запорожье #Домашнее насилие
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