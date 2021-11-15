Небезпечний "приход": у Запоріжжі чоловік побив матір та поліцейського, а потім вистрибнув у вікно

Правоохоронців викликали через домашнє насильство

Насиченим видався вечір неділі, 14 листопада, у запорізьких поліцейських. Житель Хортицького району Запоріжжя, перебуваючи під наркотиками, побив кілька людей та спробував втекти через балкон на четвертому поверсі.

Подробиці інциденту повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Поліцейські прибули до квартири "стрибуна" через дзвінок його матері. Як виявилось, 32-річний син погрожував їй фізичною розправою і навіть спробував побити. Під час розмови з поліцією жінка зізналася: син регулярно вживає наркотики, тож його агресія продиктована черговою "дозою".

У квартирі поліцейські переконалися у підвищеній роздратованості порушника спокою. Спроби вирішити питання розмовами успіхом не увінчалися: чоловік розмовляв лише з вигаданим другом, а потім накинувся на одного з копів.

Його тут же спробували втихомирити, навіть використали сльозогінний балончик, але це не допомогло. Порушник зміг вирватися та забігти до своєї кімнати. Забравшись на балкон, він моментально стрибнув донизу. До речі, їхня з матір’ю квартира знаходиться на четвертому поверсі.

Чоловік практично не постраждав, хоч і випав із 4 поверху

Зазначимо, що під час падіння чоловік практично не постраждав. Поліцейські виявили його поруч із будинком і одразу заарештували. Усмиривши хулігана із допомогою кайданків, правоохоронці відправили його на огляд до медиків.

Слід додати, що у квартирі 32-річного чоловіка поліція виявила пакетик з білою речовиною імовірно наркотичної дії.

За все, що відбулося, порушнику може загрожувати до п’яти років за ґратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові одурманений наркотиками підліток теж хотів побитися з поліцейськими. Його дії намагалася контролювати старша жінка.