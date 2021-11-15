Укр

На Херсонщине авто с мертвецом за рулем на скорости влетело на детскую площадку (18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Детская площадка Новость обновлена 15 ноября 2021, 21:43
Детская площадка

Водитель умер до столкновения с детскими качелями

В городе Новая Каховка, что в Херсонской области, произошло жуткое ДТП — автомобиль на скорости влетел в детскую площадку. Водитель внутри оказался мертвым.

Как сообщает Telegram-канал "Ху***й Херсон", инцидент произошел в понедельник, 15 ноября.

Очевидцы происшествия сообщили, что сначала автомобиль на скорости протаранил одну из детских площадок в Новой Каховке, а когда к машине бросились местные жители — оказалось, что водитель за рулем был мертв.

Новая Каховка находится более чем в 70 километрах от Херсона
Новая Каховка находится более чем в 70 километрах от Херсона

По предварительной информации, у пожилого мужчины случился сердечный приступ за рулем, от которого он скончался и затем въехал в площадку.

Судя по опубликованным кадрам, вследствие удара пострадала только детская площадка и автомобиль. К счастью, на момент аварии детей на ней не было.

Стоп-кадр из видео с поврежденной машиной
Стоп-кадр из видео с поврежденной машиной

Видео 18+ можно посмотреть по ссылке в Telegram-канале "Телеграфа". Предупреждаем, что кадры не для слабонервных.

Как сообщал "Телеграф" ранее, еще один случай смерти водителя за рулем произошел в Киеве — 53-летний мужчина умер в автомобиле во время поездки со своим 7-летним сыном. Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.

Теги:
#Автомобиль #ДТП #Херсонская область #Смерть #Детская площадка #Новая Каховка
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