На Херсонщині авто з мерцем за кермом на швидкості влетіло на дитячий майданчик (18+)

Водій помер до зіткнення з дитячими гойдалками

У місті Нова Каховка, що на Херсонщині, сталася жахлива ДТП — автомобіль на швидкості влетів у дитячий майданчик. Водій усередині виявився мертвим.

Як повідомляє Telegram-канал "Ху***й Херсон", інцидент стався у понеділок, 15 листопада.

Очевидці події повідомили, що спочатку автомобіль на швидкості протаранив один із дитячих майданчиків у Новій Каховці, а коли до машини кинулися місцеві жителі, виявилося, що водій за кермом був мертвий.

Нова Каховка знаходиться більш ніж за 70 кілометрів від Херсона

За попередньою інформацією, у чоловіка похилого віку стався серцевий напад за кермом, від якого він помер і потім в’їхав у майданчик.

Судячи з опублікованих кадрів, внаслідок удару постраждав лише дитячий майданчик та автомобіль. На щастя, на момент аварії дітей на ньому не було.

Стоп-кадр із відео з пошкодженою машиною

Відео 18+ можна переглянути за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфа". Попереджаємо, що кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще один випадок смерті водія за кермом стався у Києві — 53-річний чоловік помер в автомобілі під час поїздки зі своїм 7-річним сином. Хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували.