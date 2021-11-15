На Херсонщині авто з мерцем за кермом на швидкості влетіло на дитячий майданчик (18+)
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Водій помер до зіткнення з дитячими гойдалками
У місті Нова Каховка, що на Херсонщині, сталася жахлива ДТП — автомобіль на швидкості влетів у дитячий майданчик. Водій усередині виявився мертвим.
Як повідомляє Telegram-канал "Ху***й Херсон", інцидент стався у понеділок, 15 листопада.
Очевидці події повідомили, що спочатку автомобіль на швидкості протаранив один із дитячих майданчиків у Новій Каховці, а коли до машини кинулися місцеві жителі, виявилося, що водій за кермом був мертвий.
За попередньою інформацією, у чоловіка похилого віку стався серцевий напад за кермом, від якого він помер і потім в’їхав у майданчик.
Судячи з опублікованих кадрів, внаслідок удару постраждав лише дитячий майданчик та автомобіль. На щастя, на момент аварії дітей на ньому не було.
Відео 18+ можна переглянути за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфа". Попереджаємо, що кадри не для людей зі слабкими нервами.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще один випадок смерті водія за кермом стався у Києві — 53-річний чоловік помер в автомобілі під час поїздки зі своїм 7-річним сином. Хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували.
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