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На Херсонщині авто з мерцем за кермом на швидкості влетіло на дитячий майданчик (18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Дитячий майданчик Новина оновлена 15 листопада 2021, 21:43
Дитячий майданчик

Водій помер до зіткнення з дитячими гойдалками

У місті Нова Каховка, що на Херсонщині, сталася жахлива ДТП — автомобіль на швидкості влетів у дитячий майданчик. Водій усередині виявився мертвим.

Як повідомляє Telegram-канал "Ху***й Херсон", інцидент стався у понеділок, 15 листопада.

Очевидці події повідомили, що спочатку автомобіль на швидкості протаранив один із дитячих майданчиків у Новій Каховці, а коли до машини кинулися місцеві жителі, виявилося, що водій за кермом був мертвий.

Нова Каховка знаходиться більш ніж за 70 кілометрів від Херсона
Нова Каховка знаходиться більш ніж за 70 кілометрів від Херсона

За попередньою інформацією, у чоловіка похилого віку стався серцевий напад за кермом, від якого він помер і потім в’їхав у майданчик.

Судячи з опублікованих кадрів, внаслідок удару постраждав лише дитячий майданчик та автомобіль. На щастя, на момент аварії дітей на ньому не було.

Стоп-кадр із відео з пошкодженою машиною
Стоп-кадр із відео з пошкодженою машиною

Відео 18+ можна переглянути за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфа". Попереджаємо, що кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще один випадок смерті водія за кермом стався у Києві — 53-річний чоловік помер в автомобілі під час поїздки зі своїм 7-річним сином. Хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували.

Теги:
#Автомобіль #ДТП #Херсонська область #Смерть #Дитячий майданчик #Нова Каховка
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