Укр

Илон Маск рекомендует: в Каменском починили трубу с помощью пакета "АТБ" (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Ремонт труб в Каменском
Ремонт труб в Каменском

Трубу починили с помощью пакета "АТБ".

В Каменском Днепропетровской области коммунальщики решили необычным способом починить трубу. Место, где скорее всего обнаружили протечку, замотали обычным полиэтиленовым пакетом с магазина "АТБ".

Фото такого "ремонта" опубликовал местный паблик в Телеграмм-канеле.

"Для ремонта труб, в нашем городе используют нанотехнологии", — подписал автор публикацию.

Трубу замотали обычным пакетом из супермаркета
Трубу замотали обычным пакетом из супермаркета

Помимо этого, на бетонных плитах лежат обычные двери. Для чего они там и кто их принес, непонятно. Скорее всего они тоже служат "изоляционным материалом".

Местные жители комментируют публикацию и отмечают, что такой "способ рекомендует Илон Маск" , "что за такую технологию дадут премию."

Стоит отметить, что недавно в этом же городе произошел похожий случай — ремонтники отличились необычным подходом к решению проблемы протекающего стояка водоснабжения.

Теги:
#Днепропетровская область #Каменское
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Общество
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Категория
От задымления пострадал сектор "Слуги народа"
У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)
Дата публикации
Категория
Жителям Киева в среднем придется копить на квартиру почти 9 лет
Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)
Дата публикации
Категория
Роман Лещенко не знал о вероятной угрозе своей жизни
“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)