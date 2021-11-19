Илон Маск рекомендует: в Каменском починили трубу с помощью пакета "АТБ" (фото)

Трубу починили с помощью пакета "АТБ".

В Каменском Днепропетровской области коммунальщики решили необычным способом починить трубу. Место, где скорее всего обнаружили протечку, замотали обычным полиэтиленовым пакетом с магазина "АТБ".

Фото такого "ремонта" опубликовал местный паблик в Телеграмм-канеле.

"Для ремонта труб, в нашем городе используют нанотехнологии", — подписал автор публикацию.

Трубу замотали обычным пакетом из супермаркета

Помимо этого, на бетонных плитах лежат обычные двери. Для чего они там и кто их принес, непонятно. Скорее всего они тоже служат "изоляционным материалом".

Местные жители комментируют публикацию и отмечают, что такой "способ рекомендует Илон Маск" , "что за такую технологию дадут премию."

Стоит отметить, что недавно в этом же городе произошел похожий случай — ремонтники отличились необычным подходом к решению проблемы протекающего стояка водоснабжения.