Ілон Маск рекомендує: у Кам’янському полагодили трубу за допомогою пакету "АТБ" (фото)

Трубу полагодили за допомогою пакету "АТБ".

У Кам’янському Дніпропетровській області комунальники вирішили незвичайним способом відремонтувати трубу. Місце, де швидше за все виявили протікання, замотали звичайним поліетиленовим пакетом із магазину "АТБ".

Фото такого "ремонту" опублікував місцевий паблік у телеграм-канелі.

"Для ремонту труб у нашому місті використовують нанотехнології", - підписав автор публікацію.

Трубу замотали звичайним пакетом із супермаркету

Крім того, на бетонних плитах лежать звичайні двері. Для чого вони там і хто їх приніс, незрозуміло. Швидше за все вони теж є "ізоляційним матеріалом".

Місцеві жителі коментують публікацію та зазначають, що такий "спосіб рекомендує Ілон Маск", "що за таку технологію дадуть премію".

Варто зазначити, що нещодавно в цьому ж місті стався схожий випадок — ремонтники відзначилися незвичайним підходом до вирішення проблеми водопостачання.