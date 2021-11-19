Ілон Маск рекомендує: у Кам’янському полагодили трубу за допомогою пакету "АТБ" (фото)
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Трубу полагодили за допомогою пакету "АТБ".
У Кам’янському Дніпропетровській області комунальники вирішили незвичайним способом відремонтувати трубу. Місце, де швидше за все виявили протікання, замотали звичайним поліетиленовим пакетом із магазину "АТБ".
Фото такого "ремонту" опублікував місцевий паблік у телеграм-канелі.
"Для ремонту труб у нашому місті використовують нанотехнології", - підписав автор публікацію.
Крім того, на бетонних плитах лежать звичайні двері. Для чого вони там і хто їх приніс, незрозуміло. Швидше за все вони теж є "ізоляційним матеріалом".
Місцеві жителі коментують публікацію та зазначають, що такий "спосіб рекомендує Ілон Маск", "що за таку технологію дадуть премію".
Варто зазначити, що нещодавно в цьому ж місті стався схожий випадок — ремонтники відзначилися незвичайним підходом до вирішення проблеми водопостачання.
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