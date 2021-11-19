Пыталась спасти мужа, но не уберегла себя: подробности резонансного пожара под Запорожьем

Необдуманный поступок рассерженного мужчины привел к непоправимому

Как часто бывает, с кем-то разругавшись, человек на эмоциях хлопает дверью, пишет заявление, пускает в ход кулаки, говорит оскорбительные слова, а потом, остыв, сожалеет о своем поступке. Случается, что исправить ситуацию уже невозможно или отношения получают надлом, который все равно приведет к разрыву. Подобным образом в эти ноябрьские дни и случилась беда в поселке Кушугум близ Запорожья.

В половине третьего ночи 5 ноября в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на поселковой улице Озерной. Огонь бушевал в гараже частного дома — там полыхали хозяйский автомобиль ЗАЗ "Таврия" и резиновая лодка.

Хозяин облил бензином свою "Таврию"

Работать пришлось не только спасателям государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тушившим пожар, но и медикам — фельдшерской и врачебной бригадам экстренной медпомощи. Дело в том, что на пожаре в небольшом гараже получили ожоги 38-летний мужчина и его 29-летняя жена.

Травмы кушугумца оказались более легкими – он получил отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, мягких тканей лица, кистей, нижних конечностей I-II ст. 20 процентов, и его жизни ничего не угрожает. А его супруга пострадала сильнее, у нее диагностировали термический ожог пламенем ІІІ ст. туловища, конечностей, головы более 50%. Обоих госпитализировали в отделение термической травмы и реконструктивной хирургии Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

Выяснением обстоятельств этой истории занялась полиция. В ходе следствия выяснилось, что, повздорив с женой, глава семьи, будучи нетрезвым, облил бензином свой автомобиль. При этом курил – потому и авто, и соседствовавшая с машиной резиновая лодка вспыхнули мгновенно. В зону огня попала и стоявшая рядом супруга. Но, судя по его показаниям, в тот момент он был настолько пьян, что не осознавал, что творит, и теперь ничего не помнит.

В гараже загорелась машина, лодка и люди получили ожоги

Изначально по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Такие преступления наказываются общественными работами сроком от 150 до 240 часов либо исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы сроком до двух лет или же лишением свободы на тот же срок.

За жизнь Анастасии медики боролись несколько дней. Благотворительные фонды собирали средства на ее лечение. С просьбой о помощи для спасения Насти обратилась к неравнодушным гражданам и ее сестра Надежда.

В семью пришла беда, нужны средства

История получила широкую огласку, потому о состоянии молодой женщины в Instagram извещала заместитель главы облгосадминистрации Злата Некрасова: "Муж облил бензином машину и поджог, она стояла рядом. Анастасия сейчас нуждается в нас. Завтра я еду в больницу, обязательно помогу от себя лично. Поговорила с доктором, состояние крайне тяжёлое, давление постоянно скачет, нуждается в лекарствах и множестве операций. Девочка, мы верим в то, что ты справишься. Мы с тобой".

Люди помогали деньгами, а также сдавали кровь для переливания

Еще одно сообщение: "В воскресенье упала сатурация, вчера сделали ПЦР-тест, ковид подтвердили. В данный момент Настя находится под аппаратом ИВЛ".

Ко всему прочему оказалось, что молодая женщина страдает сахарным диабетом. Все эти болезни вкупе с глубокими ожогами не оставили ей шанса на жизнь. В обсуждениях пользователи соцсетей выражали недоумение – откуда у пострадавшей взялся коронавирус, если Настя находится в медучреждении, куда доступ посторонних ограничен. Но медики уверяют, что она уже поступила с пневмонией и когда та обострилась, сделали тест, подтвердивший COVID-19. Видимо, к моменту происшествия она уже подхватила вирус.

К ожогам добавился коронавирус

В ночь на 17 ноября Анастасии не стало. После смерти женщины уголовное производство со ст. 128-й следователи переквалифицировали на ст. 115-ю "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "Несчастный случай". Что означает – намерений убить или искалечить свою "половинку" у мужчины не было.

На сайте объединенной территориальной громады Балабино/Кушугум/Малокатериновка сообщается, что без мамы остался 8-летний сынок.

В самом селе ничего плохого о супругах не говорят — у кого в семье не бывает размолвок? Хотя в комментариях к печальной новости среди многочисленных соболезнований встречаются и возмущения в его адрес. Но что же вызвало такую реакцию мужчины? Насколько известно, он собирался куда-то ехать, а жена не давала ему садиться за руль пьяным, чтобы с ним ничего не случилось. Вот он и плеснул на "Таврюху" легковоспламеняющуюся жидкость, типа, "Да гори оно огнем!"…

Это не первый случай в Запорожской области, когда молодые женщины сгорают не от любви, а от экспрессивных выходок своих партнеров. Так, 2 июля 2019 года в Запорожье 28-летний мужчина во время ссоры облил свою 22-летнюю сожительницу бензином и поджег ее. Пострадавшая была госпитализирована с 90% ожогов туловища, конечностей и головы и в дальнейшем скончалась. Ее также звали Анастасией. А виновный был приговорен к 15-ти годам лишения свободы, семье своей девушки по решению суда он должен был выплатить 1 млн гривен компенсации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на пожаре сильно пострадала известная певица Марина Хлебникова.