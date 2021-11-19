Намагалася врятувати чоловіка, але не вберегла себе: подробиці резонансної пожежі під Запоріжжям

Необдуманий вчинок розлюченого чоловіка призвів до непоправного

Як часто буває, з кимось посварившись, людина на емоціях грюкає дверима, пише заяву, пускає в хід кулаки, каже образливі слова, а потім, охолонувши, шкодує про свій вчинок. Трапляється, що виправити ситуацію вже неможливо чи стосунки отримують надлом, який все одно призведе до розриву. Подібним чином у ці листопадові дні й трапилося лихо у селищі Кушугум поблизу Запоріжжя.

О пів на третю ночі 5 листопада до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні на селищній вулиці Озерній. Вогонь вирував у гаражі приватного будинку — там палали господарський автомобіль ЗАЗ "Таврія" та гумовий човен.

Господар облив бензином свою "Таврію"

Працювати довелося не лише рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які гасили пожежу, а й медикам — фельдшерській та лікарській бригадам екстреної медичної допомоги. Річ у тому, що на пожежі в невеликому гаражі одержали опіки 38-річний чоловік та його 29-річна дружина.

Травми кушугумця виявилися легшими – він отримав отруєння продуктами горіння, опік верхніх дихальних шляхів, м’яких тканин обличчя, кистей, нижніх кінцівок І-ІІ ст. 20 відсотків, і його життю нічого не загрожує. А його дружина постраждала сильніше, у неї діагностували термічний опік полум’ям ІІІ ст. тулуба, кінцівок, голови — понад 50%. Обох госпіталізували до відділення термічної травми та реконструктивної хірургії Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги.

З’ясуванням обставин цієї історії зайнялася поліція. У ході слідства з’ясувалося, що, посварившись із дружиною, глава родини, бувши нетверезим, облив бензином свій автомобіль. При цьому курив – тому й авто, і гумовий човен, що сусідив з машиною, спалахнули миттєво. У зону вогню потрапила і дружина, що стояла поруч. Але, судячи з його показань, на той момент він був настільки п’яний, що не усвідомлював, що творить, і зараз нічого не пам’ятає.

У гаражі спалахнула машина, човен та отримали опіки люди

Спочатку за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Такі злочини караються громадськими роботами строком від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же термін.

За життя Анастасії медики боролися кілька днів. Благодійні фонди збирали кошти на лікування. З проханням про допомогу для порятунку Насті звернулася до небайдужих громадян та її сестра Надія.

У сім’ю прийшла біда, потрібні кошти

Історія набула широкого розголосу, тому про стан молодої жінки в Instagram повідомляла заступник голови Запорізької облдержадміністрації Злата Некрасова: "Чоловік облив бензином машину і підпалив, вона стояла поряд. Анастасія зараз потребує нас. Завтра я їду до лікарні, обов’язково допоможу від себе особисто. Поговорила з лікарем, стан вкрай важкий, тиск постійно скаче, потребує ліків і безлічі операцій. Дівчинко, ми віримо в те, що ти впораєшся. Ми з тобою".

Люди допомагали грошима, а також здавали кров для переливання.

Ще одне повідомлення: "У неділю впала сатурація, вчора зробили ПЛР-тест, ковід підтвердили. Зараз Настя знаходиться під апаратом ШВЛ".

До того ж виявилося, що молода жінка страждає на цукровий діабет. Всі ці хвороби разом із глибокими опіками не залишили їй шансу на життя. В обговореннях користувачі соцмереж висловлювали подив — звідки у постраждалої взявся коронавірус, якщо Настя перебуває в медустанові, куди доступ сторонніх обмежений. Але медики запевняють, що вона вже надійшла з пневмонією, і коли та загострилася, зробили тест, який підтвердив COVID-19. Мабуть, на момент події вона вже підхопила вірус.

До опіків додався коронавірус

У ніч проти 17 листопада Анастасії не стало. Після смерті жінки кримінальне провадження зі ст. 128-й слідчі перекваліфікували на ст. 115-у "Умисне вбивство" із додатковою кваліфікацією "Нещасний випадок". Що означає – намірів убити чи скалічити свою "половинку" у чоловіка не було.

На сайті об’єднаної територіальної громади Балабіно/Кушугум/Малокатеринівка повідомляється, що без мами залишився 8-річний синок.

У самому селі нічого поганого про подружжя не говорять — у кого в родині не буває сварок? Хоча у коментарях до сумної новини серед численних співчуттів трапляються й обурення на адресу чоловіка. Але що викликало таку його реакцію? Наскільки відомо, він збирався кудись їхати, а дружина не давала йому сідати за кермо п’яним, щоби з ним нічого не сталося. Ось він і хлюпнув на "Таврюху" легкозаймисту рідину, типу, "Та гори воно вогнем!".

Це не перший випадок у Запорізькій області, коли молоді жінки згоряють не від кохання, а від експресивних витівок своїх партнерів. Так, 2 липня 2019 року в Запоріжжі 28-річний чоловік під час сварки облив свою 22-річну співмешканку бензином та підпалив її. Постраждалу було госпіталізовано з 90% опіків тулуба, кінцівок та голови, внаслідок чого вона померла. Її також звали Анастасією. А винного було засуджено до 15 років позбавлення волі, сім’ї своєї дівчини за рішенням суду він мав виплатити 1 млн гривень компенсації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на пожежі сильно постраждала відома співачка Марина Хлєбнікова.