Украинец подделал документы, чтобы найти работу в ЕС, а вместо этого теперь может уехать в тюрьму

Мужчина имел при себе сразу несколько фальшивых паспортов

На украинско-польской границе в субботу, 20 ноября, был задержан 39-летний украинец. Мужчина не прошел проверку документов — те оказались фальшивыми.

Подробности сообщили на официальном сайте Госпогранслужбы.

Известно, что украинец собирался устроиться на работу в одной из стран Европейского Союза. Конечную точку назначения не раскрывают, но при себе мужчина имел документы, якобы подтверждающие гражданство Словении.

Мужчину задержали пограничники

Интересно, что для проверки пограничникам нарушитель предъявил "словенский загранпаспорт". При этом у него еще были "внутренняя ID-карта" и "водительские права", также подтверждающие якобы его иностранное гражданство. Однако фальшивые документы не прошли проверку специальной техникой.

Поддельный загранпаспорт якобы гражданина Словении

Желающий пересечь границу мужчина получил отказ в дальнейшем проезде и был задержан. Ему грозит "административка", плюс инцидент хотят рассмотреть согласно ст. 358 УК Украины. За это предприимчивый украинец может схлопотать немалый штраф, арест на полгода или даже ограничение свободы до двух лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Луцка самым глупым образом попался на фальшивых правах. Полицейские задержали его после того, как он пожаловался, что его купленных документов нет в приложении "Дия".