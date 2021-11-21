Рус

Українець підробив документи, щоб знайти роботу в ЄС, а натомість тепер може поїхати до в’язниці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Українця затримали під час проїзду через "Ягодин" Новина оновлена 21 листопада 2021, 14:15
Українця затримали під час проїзду через "Ягодин"

Чоловік мав при собі одразу кілька фальшивих паспортів

На українсько-польському кордоні у суботу, 20 листопада, було затримано 39-річного українця. Чоловік не пройшов перевірку документів, які виявилися фальшивими.

Подробиці повідомили на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Відомо, що українець збирався влаштуватися на роботу в одній із країн Європейського Союзу. Кінцеву точку призначення не розкривають, але при собі чоловік мав документи, що нібито підтверджували громадянство Словенії.

Чоловіка затримали прикордонники
Чоловіка затримали прикордонники

Цікаво, що для перевірки прикордонникам порушник надав "словенський закордонний паспорт". При цьому в нього ще були "внутрішня ID-карта" і "право водія", що також мали переконати правоохоронців у його іноземному громадянстві. Однак, фальшиві документи не пройшли перевірку спеціальною технікою.

Підроблений закордонний паспорт начебто громадянина Словенії
Підроблений закордонний паспорт начебто громадянина Словенії

Зрештою чоловік отримав відмову в подальшому перетині кордону і був затриманий. Йому загрожує адміністративка, плюс інцидент хочуть розглянути згідно зі ст. 358 КК України. За це заповзятливий українець може отримати чималий штраф, арешт на пів року або навіть обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Луцька найдивнішим чином попався на фальшивих правах. Поліцейські затримали його після того, як він поскаржився, що його куплених документів немає у додатку "Дія".

Теги:
#Україна #Польща #Прикордонники #Словенія #Кордон #Підроблені документи #Ягодин
Війська РФ
Україна
Авіаудари, артилерія та бронетанкові атаки: у розвідці назвали терміни наступу РФ на Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Війська РФ
Авіаудари, артилерія та бронетанкові атаки: у розвідці назвали терміни наступу РФ на Україну
Дата публікації
Категорія
Танцюрист і телеведучий Влад Яма
Нещодавно мені робили ультразвукову діагностику серця у прямому ефірі, – Влад Яма
Дата публікації
Категорія
Алея Героїв Небесної Сотні у Києві
Як відзначають День Гідності та Свободи у Києві: ексклюзивний фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
На вихідних кількість хворих завжди менша за реальну
Число госпіталізацій різко підскочило: яка ситуація з COVID-19 в Україні 21 листопада
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Панічна атака: що це таке і як із нею боротися