Українець підробив документи, щоб знайти роботу в ЄС, а натомість тепер може поїхати до в’язниці

Чоловік мав при собі одразу кілька фальшивих паспортів

На українсько-польському кордоні у суботу, 20 листопада, було затримано 39-річного українця. Чоловік не пройшов перевірку документів, які виявилися фальшивими.

Подробиці повідомили на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Відомо, що українець збирався влаштуватися на роботу в одній із країн Європейського Союзу. Кінцеву точку призначення не розкривають, але при собі чоловік мав документи, що нібито підтверджували громадянство Словенії.

Чоловіка затримали прикордонники

Цікаво, що для перевірки прикордонникам порушник надав "словенський закордонний паспорт". При цьому в нього ще були "внутрішня ID-карта" і "право водія", що також мали переконати правоохоронців у його іноземному громадянстві. Однак, фальшиві документи не пройшли перевірку спеціальною технікою.

Підроблений закордонний паспорт начебто громадянина Словенії

Зрештою чоловік отримав відмову в подальшому перетині кордону і був затриманий. Йому загрожує адміністративка, плюс інцидент хочуть розглянути згідно зі ст. 358 КК України. За це заповзятливий українець може отримати чималий штраф, арешт на пів року або навіть обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Луцька найдивнішим чином попався на фальшивих правах. Поліцейські затримали його після того, як він поскаржився, що його куплених документів немає у додатку "Дія".