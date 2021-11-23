Укр

Святому Николаю можно писать письма: детям обещают подарки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Резиденция святого Николая в замке "Сент-Миклош" Новость обновлена 23 ноября 2021, 16:24
Резиденция святого Николая в замке "Сент-Миклош"

Подарки получат дети, которые напишут Николаю письма без ошибок

В Закарпатской области неподалеку от Мукачево вскоре заработает Резиденция святого Николая, однако письма святому дети уже могут присылать.

Как сообщает "Суспільне", Резиденцию святого Николая начали обновлять, а находится она на территории замка "Сент-Миклош" в поселке Чинадиево под Мукачево.

Арендатор замка Иосиф Бартош рассказал журналистам, что резиденцию откроют на фестиваль под названием "Святой Николай", который состоится 18 и 19 декабря. Однако уже сейчас дети могут писать письма, за которые потом получат подарки от Святого Николая.

В день открытия в Резиденции Святого Николая туристам обещают праздничные локации, вечернюю сказку, рождественский концерт и даже рыцарский турнир.

"Дети, которые напишут ему письмо, правда без ошибок, они получат подарки. Будут работать локации для туристов. Это будет презентация вечерней сказки. Это будет рождественский концерт для детей и взрослых. Обычно поездка на карете, выстрелы из лука, из пушки. 19 декабря будет турнир рыцарский, то есть будут показательные бои, можно будет желающим одеть на себя доспехи. Научиться средневековым танцам и попробовать средневековую кухню", — рассказал организатор.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество.

Теги:
#Дети #Праздник #Закарпатье #Резиденция Святого Николая
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