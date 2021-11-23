Святому Миколаю можна писати листи: дітям обіцяють подарунки

Подарунки отримають діти, які напишуть Миколаю листи без помилок

У Закарпатській області неподалік Мукачево невдовзі запрацює Резиденція святого Миколая, однак листи святому діти вже можуть надсилати.

Як повідомляє "Суспільне", Резиденцію святого Миколая почали оновлювати, а знаходиться вона на території замку "Сент-Міклош" в селищі Чинадійово під Мукачево.

Орендар замку Йосип Бартош розповів журналістам, що резиденцію відкриють на фестиваль під назвою "Святий Миколай", який відбудеться 18 та 19 грудня, однак вже зараз діти можуть писати листи, за які потім отримають подарунки від Святого Миколая.

У день відкриття у Резиденції Святого Миколая туристам обіцяють святкові локації, вечірню казку, різдвяний концерт та навіть лицарський турнір.

"Діти, котрі напишуть йому листа, правда без помилок, вони отримають подарунки. Будуть працювати локації для туристів. Це буде презентація вечірньої казки. Це буде різдвяний концерт для дітей і дорослих. Звичайно поїздка на кареті, постріли з лука, з гармати. 19 грудня буде турнір лицарський, тобто будуть показові бої, можна буде бажаючим одягнути на себе обладунки. Навчитися середньовічним танцям та спробувати середньовічну кухню", — розповів організатор.

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