Укр

На Волыни учительница избила школьника, но у родителей претензий нет: подробности (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В сельской школе учатся 313 учеников. Новость обновлена 24 ноября 2021, 09:07
В сельской школе учатся 313 учеников.

Конфликт учительницы с учеником перерос в рукоприкладство. Его факт сняли на видео через замочную скважину.

Инцидент произошел в селе Цмины Волынской области в местной общеобразовательной школе — преподаватель физики хватала девятиклассника за ухо и ударила. Инцидент произошел еще в конце прошлой недели, его на видео сняла одноклассница подростка. 

Об инциденте сообщает местный телеканал "Конкурент". 

Дирекция школы устроила "очную ставку" для учителя, учеников и родителей после просмотра видео. Валентина Мельник, которая преподает в школе более 30 лет, уже извинилась перед школьником. 

В школе рассказывают, что о подобных инцидентах в последнее время не сообщали и регулярно проводят с педагогами работу на тему буллинга. На ударившего ребенка педагога жаловались несколько лет назад. Также на видео есть и другой преподаватель, которая не вмешалась в конфликт и не заступилась за ребенка. 

Причиной конфликта стали детские шалости — ребята стучали в двери физической лаборатории и убегали. Это и привело к срыву педагога. Ситуацию расследуют в школе и в полиции. Дирекция школы готовится объявить учительнице выговор.

Как сообщают СМИ, родители ребенка решили не обращаться в полицию. Отец девятиклассника отметил, что у него нет претензий к учителю, поскольку он знает своего ребенка. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России учительница выругалась на уроке из-за кадров фильма про Пушкина.

Теги:
#Избиение #Учитель #Волынская область #Буллинг
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