"Надо в психушке закрыть": видео с кричащей из-за Пушкина учительницей в РФ взорвало сеть

Школьники показали педагогу комедию про Пушкина, после чего началось уже другое "кино"

В сеть попало видео, снятое на уроке в одной из российских школ, где учительница очень бурно отреагировала на фильм про поэта Александра Пушкина.

По информации местных Телеграмм-каналов, история случилась в Москве. Школьники решили показать педагогу российский фильм "Спасти Пушкина" с Константином Крюковым в главной роли, в котором Александр Сергеевич, по сюжету, ругается матом. Комедию учитель не заценила и яростным криком потребовала выключить фильм.

"Это про Пушкина? Это деградация! Вас деградируют!" — неистово кричала женщина, угрожая поставить двойку за четверть всем, кто будет смотреть это кино.

А завершила свой гневный монолог она словом "скоты" — правда, непонятно, кого ругала учитель: то ли школьников, то ли создателей комедии.

В комментариях люди советуют россиянке прочесть стихотворения Пушкина, в которых он действительно употреблял много ругательств, а также ознакомиться с творениями Сергея Есенина: дескать, женщину они точно удивят.

"Ого, каким тембром орет. Видимо, вообще не знает биографию Пушкина", — удивляется один из интернет-пользователь.

Другой советует не допускать таких людей к детям: "Таких орущих училок надо в психушке закрывать".

Напомним, повстанческая народная песня "Батько наш Бандера, Україна — мати" получила вторую жизнь благодаря флешмобу украинских школьников в TikTok. Видео становятся вирусными, создаются ремиксы песни, а соцсети пестрят мемами. Не в восторге – только российские СМИ.