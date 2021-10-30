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"Треба в психлікарні закрити": відео з вчителькою в РФ, що кричить через Пушкіна, підірвало мережу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Кадр із фильму "Врятувати Пушкіна". Поета в сучасній обстановці, що лається матом, вчитель з Москви не оцінила
Кадр із фильму "Врятувати Пушкіна". Поета в сучасній обстановці, що лається матом, вчитель з Москви не оцінила

Школярі показали педагогу комедію про Пушкіна, після чого розпочалося вже інше "кіно"

До мережі потрапило відео, зняте на уроці в одній із російських шкіл, де вчителька дуже бурхливо відреагувала на фільм про поета Олександра Пушкіна.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, історія трапилася у Москві. Школярі вирішили показати педагогові російський фільм "Врятувати Пушкіна" з Костянтином Крюковим у головній ролі, в якому Олександр Сергійович, за сюжетом, лається матом. Комедію вчитель не зацінила і затятим вигуком вимагала вимкнути фільм.

"Це про Пушкіна? Це деградація! Вас деградують!" — шалено кричала жінка, погрожуючи поставити двійку за чверть усім, хто дивитиметься це кіно.

А завершила свій гнівний монолог вона словом "скоти" — правда, незрозуміло, кого лаяла вчитель: чи то школярів, чи то творців комедії.

У коментарях люди радять росіянці прочитати вірші Пушкіна, в яких він справді вживав багато лайок, а також ознайомитися з творами Сергія Єсеніна: мовляв, жінку вони точно здивують.

"Ого, яким тембром репетує. Мабуть, взагалі не знає біографію Пушкіна", — дивується інтернет-користувач.

Інший радить не допускати таких людей до дітей: "Таких училок, що репетують, треба в психлікарні закривати".

Нагадаємо, повстанська народна пісня "Батько наш Бандера, Україна — мати" здобула друге життя завдяки флешмобу українських школярів у TikTok. Відео стають вірусними, створюються ремікси пісні, а соцмережі рясніють мемами. Не в захваті – лише російські ЗМІ.

Теги:
#Реакція #Школа #Учитель #Пушкін
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