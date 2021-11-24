На Волині вчителька побила школяра, але у батьків претензій немає: подробиці (відео)

Конфлікт вчительки з учнем переріс у рукоприкладство. Його факт зняли на відео через замкову щілину.

Інцидент стався у селі Цміни Волинської області у місцевій загальноосвітній школі — викладачка фізики схопила дев’ятикласника за вухо та вдарила. Інцидент трапився ще наприкінці минулого тижня, його на відео зняла однокласниця підлітка.

Про інцидент повідомляє місцевий телеканал "Конкурент".

Дирекція школи влаштувала "очну ставку" для вчителя, учнів та батьків після перегляду відео. Валентина Мельник, яка викладає у школі понад 30 років, уже вибачилася перед школярем.

У школі розповідають, що про подібні інциденти останнім часом не повідомляли і регулярно проводять із педагогами роботу на тему буллінгу. На педагога, що вдарила дитину, скаржилися кілька років тому. Також на відео є й інший викладач, яка не втрутилася у конфлікт та не заступилася за дитину.

Причиною конфлікту стали дитячі витівки — хлопці стукали у двері фізичної лабораторії та тікали. Це й спричинило зрив педагога. Ситуацію розслідують у школі та в поліції. Дирекція школи готується оголосити вчительці догану.

Як повідомляють ЗМІ, батьки дитини вирішили не звертатися до поліції. Батько дев’ятикласника зазначив, що він не має претензій до вчителя, оскільки він знає свою дитину.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії вчителька вилаялася на уроці через кадри фільму про Пушкіна.