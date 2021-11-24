На баннеры был отдельный тендер? Нелепый пиар "Большой стройки" в Северодонецке насмешил сеть

С июня в Северодонецке по программе президента Владимира Зеленского ремонтируется школа водных видов спорта "Садко".

На проекте делали капитальный ремонт, завершить который должны были в октябре. Работы велись масштабные — с заменой чаши бассейна и систем подачи воды. На них потратили почти 7 млн гривен, десятую часть которых дал городской бюджет.

В региональной группе "Типичный Северодонецк" появилось фото недоремонтированного объекта.

На нем участников сообщества поразило не состояние здания и его реновация, а количество рекламы президентской программы "Большое строительство". Плакаты есть и на самом здании, и на заборе вокруг него. Автор поста даже поинтересовался, есть ли реклама на крыше.

Коллаж из фото с разных ракурсов

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей соцсети иронизирует над таким количеством рекламных плакатов проекта и отмечает, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок".

Другие участники сообщества отметили, что нет разницы, кто отремонтировал бассейн. Они считают, что нужно радоваться красоте.

Ранее "Телеграф" писал, что Северодонецк попал в список городов, которые могут переименовать. Это предложил языковой омбудсмен. Жителям города предложение не понравилось, они также указали политику на ошибку в аргументации.