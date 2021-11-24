Укр

На баннеры был отдельный тендер? Нелепый пиар "Большой стройки" в Северодонецке насмешил сеть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Плакаты на здании бассейна. Новость обновлена 24 ноября 2021, 13:42
Плакаты на здании бассейна.

С июня в Северодонецке по программе президента Владимира Зеленского ремонтируется школа водных видов спорта "Садко".

На проекте делали капитальный ремонт, завершить который должны были в октябре. Работы велись масштабные — с заменой чаши бассейна и систем подачи воды. На них потратили почти 7 млн гривен, десятую часть которых дал городской бюджет. 

В региональной группе "Типичный Северодонецк" появилось фото недоремонтированного объекта. 

На нем участников сообщества поразило не состояние здания и его реновация, а количество рекламы президентской программы "Большое строительство". Плакаты есть и на самом здании, и на заборе вокруг него. Автор поста даже поинтересовался, есть ли реклама на крыше.

Коллаж из фото с разных ракурсов
Коллаж из фото с разных ракурсов

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей соцсети иронизирует над таким количеством рекламных плакатов проекта и отмечает, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок". 

Другие участники сообщества отметили, что нет разницы, кто отремонтировал бассейн. Они считают, что нужно радоваться красоте. 

Ранее "Телеграф" писал, что Северодонецк попал в список городов, которые могут переименовать. Это предложил языковой омбудсмен. Жителям города предложение не понравилось, они также указали политику на ошибку в аргументации.

Теги:
#Луганская область #Северодонецк #Большая стройка
Какие продукты выросли в цене в Украине
Деньги
Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Какие продукты выросли в цене в Украине
Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году
Дата публикации
Категория
В Банилове, где жители вышли на протест, живет почти 4 тысячи человек.
Верните газ: в Черновицкой области жители четырех сел остались без отопления (видео)
Дата публикации
Категория
В Украине продолжает сокращаться население
Куда ведет Украину демографический кризис: прогноз на 30 лет
Дата публикации
Категория
Украинские артисты немало зарабатывают в сових соцсетях
30 минимальных зарплат за неделю: раскрыты заработки украинских звезд в Instagram
Дата публикации
Категория
Сергей Дубров о вакцинации в Украине
Врач объяснил, почему смертность от COVID-19 в Украине зашкаливает и что с этим делать