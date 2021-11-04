Укр

"Жители о такой х*рне не просят" : в Украине могут переименовать несколько городов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
406
Один из городов, название которого хотят сменить, Северодонецк. Новость обновлена 04 ноября 2021, 10:59
Один из городов, название которого хотят сменить, Северодонецк.

Причина в русскоязычном характере названий.

Украинскую реальность продолжат приводить к соответствию нормам закона. После вступления в силу новых языковых норм для театров и фильмов, принялись снова за названия городов и сел. 

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень. 

Он рассказал, что к нему обращаются жители Украины с сообщениями, что часть топонимов — русифицированные и не соответствуют нормам украинского правописания. Среди таких населенных пунктов он назвал Северодонецк, Арбузинку, Первомайск, Первомайское, Южное, Спокойствие, Луч, Первомайск, Первомайское и другие. Он отметил, что есть исторические названия — Северский Донец, Гарбузовка, Богополь. Частично они были утеряны в советское время.

Таких населенных пунктов с несоответствующими названиями нашлось несколько десятков. 

Жители части этих городов и сел встретили новость не радостно. Так, северодончане в местной Телеграм-группе удивились, что языковой омбудсмен не знает, что название происходит не от реки Северский Донец, а от прилагательного "северный" в словосочетании "север Донбасса". При этом они отметили, что переименовывать или нет город должны решать жители.

Одесситов также возмутило возможное переименование города Южный. Кремень упомянул именно "Южное" (такой город есть и в Харьковской области) жители Одесчины возмутились самой идеей переименования и ее уместностью во время пандемии. 

Ранее "Телеграф" писал, что в украинской компании отказали в собеседовании сотруднику из-за того, что он говорит на украинском

Теги:
#Украинский язык #Северодонецк #Город 312 #Переименование
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Украина
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Категория
Россияне устроили очередной раунд войны за борщ
Россияне снова замахнулись на украинский борщ: чем ответили украинцы
Дата публикации
Категория
Масочный режим в общественных местах обязателен по всей Украине.
В Кропивницком и Херсоне безопаснее всего: в каких областях худшая ситуация с COVID
Дата публикации
Категория
Газ
У Зеленского придумали, как избежать роста цифр в платежках за газ
Дата публикации
Категория
Вакцинироваться в условиях вспышки заболевания не стоит, считает специалист
Вакцинация — не панацея. Эпидемиолог призвала к жесткому локдауну в Украине