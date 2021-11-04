Рус

"Жителі про таку х*рню не просять": в Україні можуть перейменувати кілька міст

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Одне з міст, назву якого хочуть змінити, Сєвєродонецьк. Новина оновлена 04 листопада 2021, 10:59
Одне з міст, назву якого хочуть змінити, Сєвєродонецьк.

Причина у російськомовному характері назв.

Українську реальність продовжуватимуть призводити до відповідності нормам закону. Після набуття чинності нових мовних норм для театрів і фільмів, взялися знову за назви міст та сіл.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Він розповів, що до нього звертаються жителі України з повідомленнями, що частина топонімів є русифікованими і не відповідають нормам українського правопису. Серед таких населених пунктів він назвав Сєвєродонецьк, Арбузинку, Первомайськ, Первомайський, Южне, Спокойствіє, Луч, Первомайськ, Первомайський та інші. Він зазначив, що є історичні назви Сіверський Донець, Гарбузівка, Богопіль. Частково вони були загублені за радянських часів.

Таких населених пунктів із невідповідними назвами знайшлося кілька десятків.

Жителі частини цих міст та сіл зустріли новину не радісно. Так, північнодончани у місцевій Телеграм-групі здивувалися, що мовний омбудсмен не знає, що назва походить не від річки Сіверський Донець, а від прикметника "північний" у словосполученні "північ Донбасу". При цьому вони наголосили, що перейменовувати чи ні місто мають вирішувати мешканці.

Одесити також обурило можливе перейменування міста Южне. Кремінь згадав саме "Южне" (місто з такою назвою є й на Харківщині) жителі Одещини обурилися самою ідеєю перейменування та її доречністю під час пандемії.

Раніше "Телеграф" писав, що в українській компанії відмовили у співбесіді співробітнику через те, що він говорить українською.

Теги:
#Українська мова #Сєвєродонецьк #Город 312 #Перейменування
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