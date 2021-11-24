На банери був окремий тендер? Безглуздий піар "Великого будівництва" у Сєвєродонецьку насмішив мережу

З червня у Сєвєродонецьку за програмою президента Володимира Зеленського ремонтується школа водних видів спорту "Садко".

На проекті робили капітальний ремонт, завершити який мали у жовтні. Роботи велися масштабні — із заміною чаші басейну та систем подачі води. На них витратили майже 7 млн. гривень, десяту частину яких дав міський бюджет.

У регіональній групі "Типовий Сєвєродонецьк" з’явилося фото недоремонтованого об'єкта.

На ньому учасників спільноти вразив не стан будівлі та її реновація, а кількість реклами президентської програми "Велике будівництво". Плакати є і на самому будинку, і на огорожі навколо нього. Автор посту навіть поцікавився, чи є реклама на даху.

Колаж із фото з різних ракурсів

У коментарях думки поділилися. Частина користувачів соцмережі іронізує над такою кількістю рекламних плакатів проєкту та зазначає, що "з паршивої вівці хоч вовни клок".

Інші учасники спільноти наголосили, що немає різниці, хто відремонтував басейн. Вони вважають, що треба радіти красі.

Раніше "Телеграф" писав, що Сєвєродонецьк потрапив до списку міст, які можуть перейменувати. Це запропонував мовний омбудсмен. Мешканцям міста пропозиція не сподобалася, вони також вказали політику на помилку у аргументації.