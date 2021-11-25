В Винницкой области нашли огромное поселение трипольцев времен энеолита (фото)

Площадь поселения трипольцев достигает 150 гектаров

В Винницкой области археологи обнаружили гигантское поселение трипольской культуры с большим количеством предметов бытового потребления, которые датируются IV тысячелетиям до нашей эры.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины.

Известно, что поселение трипольцев под названием Белый Камень нашли на границе двух общин Виннитчины — Ольгопольской и Чечельницкой. Его площадь составляет 150 гектаров. Кроме того, были обнаружены остатки поселения последней четверти V тыс. до н. э.

Отмечается, что участок земли на юго-востоке Винницкой области ученые исследовали в течение семи недель. За это время было обследовано около 140 археологических объектов. Среди них многие вещи бытового обихода — посуда, керамика, орудия труда из костей, рогов, камня и кремня. Археологи выяснили, что они принадлежат племенам трипольской культуры, дважды населявших эту местность — впервые в первой четверти IV тыс. до н. е.

Поселение трипольцев Белый Камень

Исследование ямы на поселении трипольской культуры.

Фрагмент орудия труда из рога, которым пользовались трипольцы

За время исследования Винницкой области было раскопано 4 кургана, благодаря чему удалось изучить похоронные традиции жителей региона, проживавших здесь в позднеримское время. Ученые предполагают, что захоронения могли принадлежать культуре карпатских курганов, а их расположение указывать на расширение территории культуры, которая была присуща поселению к востоку от Днепра.

Раскопки кургана позднеримского времени возле с. Волица

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле во время раскопок вблизи византийского винного завода обнаружили кольцо из золота с аметистом — "лечащим" от похмелья камнем.