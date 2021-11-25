В Винницкой области нашли огромное поселение трипольцев времен энеолита (фото)
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Площадь поселения трипольцев достигает 150 гектаров
В Винницкой области археологи обнаружили гигантское поселение трипольской культуры с большим количеством предметов бытового потребления, которые датируются IV тысячелетиям до нашей эры.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины.
Известно, что поселение трипольцев под названием Белый Камень нашли на границе двух общин Виннитчины — Ольгопольской и Чечельницкой. Его площадь составляет 150 гектаров. Кроме того, были обнаружены остатки поселения последней четверти V тыс. до н. э.
Отмечается, что участок земли на юго-востоке Винницкой области ученые исследовали в течение семи недель. За это время было обследовано около 140 археологических объектов. Среди них многие вещи бытового обихода — посуда, керамика, орудия труда из костей, рогов, камня и кремня. Археологи выяснили, что они принадлежат племенам трипольской культуры, дважды населявших эту местность — впервые в первой четверти IV тыс. до н. е.
За время исследования Винницкой области было раскопано 4 кургана, благодаря чему удалось изучить похоронные традиции жителей региона, проживавших здесь в позднеримское время. Ученые предполагают, что захоронения могли принадлежать культуре карпатских курганов, а их расположение указывать на расширение территории культуры, которая была присуща поселению к востоку от Днепра.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле во время раскопок вблизи византийского винного завода обнаружили кольцо из золота с аметистом — "лечащим" от похмелья камнем.
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