На Вінниччині знайшли величезне поселення трипільців часів енеоліту (фото)

Площа поселення трипільців сягає 150 гектарів

У Вінницькій області археологи виявили гігантське поселення трипільської культури з великою кількістю предметів побутового вжитку, які даються IV тисячоліттям до нашої ери.

Про це повідомила пресслужба Національної академії наук України.

Відомо, що поселення трипільців під назвою Білий Камінь знайшли на межі двох громад Вінниччини — Ольгопільської та Чечельницької. Його площа сягає 150 гектарів. Крім того, було виявлено залишки поселення останньої чверті V тис. до н.е.

Зазначається, що ділянку землі на південному сході Вінниччини науковці досліджували протягом семи тижнів. За цей час було обстежено близько 140 різночасових археологічних об’єктів. Серед них багато речей побутового вжитку — посуд, кераміка, знаряддя праці з кісток, рогів, каменю та кременю. Археологи з’ясували, що вони належать племенам трипільської культури, які двічі заселяли цю місцевість — вперше у першій чверті IV тис. до н. е.

Поселення трипільців Білий Камінь

Дослідження ями на поселенні трипільської культури Кісниця

Фрагмент знаряддя праці з рогу, яким користувалися трипільці

За час дослідження Вінниччини було розкопано 4 кургани, завдяки чому вдалося дослідити похоронні традиції жителів регіону, які мешкали тут у пізньоримський час. Науковці припускають, що поховання могли належати культурі карпатських курганів, а їх розташування вказувати про розширення території культури, яка була притаманна поселенням на схід від Дніпра.

Розкопки кургану пізньоримського часу біля с. Волиця

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі під час розкопок поблизу візантійського винного заводу виявили каблучку із золота з аметистом — каменем, який "лікує" від похмілля.