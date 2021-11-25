В Ивано-Франковске люди в масках окатили нечистотами редакцию СМИ (фото)

Пятеро в масках ворвались в офис и окатили компостом журналиста и его рабочее место

В среду, 24 ноября, в Ивано-Франковске произошло нападение на редакцию СМИ "Голос ИФ". Неизвестные облили нечистотами офис и главреда.

По информации облуправления полиции, ЧП произошло около 13:00. В офис редакции ворвалось пятеро неизвестных в медицинских масках, один из которых окатил нечистотами главреда Ростислава Гудзинского, а "остатки" разлил по его кабинету.

"На меня и на редакцию газеты "Голос ИФ" совершили нападение. Преступники вылили дерьмо", – сообщил после нападения главред.

Ростислав Гудзинский после нападения

В итоге, хулиганы быстро скрылись, а копы сейчас проводят расследование и ищут свидетелей. По статье "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" открыто уголовное производство: санкция предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Рабочее место главреда СМИ после атаки выглядело так

Мотивы преступников остаются неизвестными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стенах "Укрэксимбанка" разгорелся скандал во время интервью "Схем". В какой-то момент Евгению Мецгеру (председатель правления банка) не понравился вопрос журналистов, после чего он потребовал выключить камеру, стереть записи, а журналистов выгнать. Охрана вырвала оборудование из рук съемочной группы, а записи были стерты. Впрочем, их удалось восстановить, после чего они были выложены в сеть.