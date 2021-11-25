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В Івано-Франківську люди в масках окатили нечистотами редакцію ЗМІ (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Головред Ростислав Гудзінський став об’єктом для атаки невідомих, "озброєних" нечистотами Новина оновлена 25 листопада 2021, 09:32
Головред Ростислав Гудзінський став об’єктом для атаки невідомих, "озброєних" нечистотами

П’ятеро в масках увірвалися до офісу та обкотили компостом журналіста та його робоче місце

У середу, 24 листопада, в Івано-Франківську відбувся напад на редакцію ЗМІ "Голос ІФ". Невідомі облили нечистотами офіс та головного редактора.

За інформацією облуправління поліції, НП сталася близько 13:00. В офіс редакції увірвалося п’ятеро невідомих у медичних масках, один з яких окотив нечистотами головного редактора Ростислава Гудзінського, а "залишки" розлив його кабінетом.

"На мене та на редакцію газети "Голос ІФ" вчинили напад. Злочинці вилили лайно", — повідомив після нападу головний редактор.

Ростислав Гудзінський після нападу
Ростислав Гудзінський після нападу

У результаті хулігани швидко втекли, а копи зараз проводять розслідування та шукають свідків. За статтею "Перешкода законній професійній діяльності журналістів" відкрито кримінальне провадження: санкція передбачає до 5 років обмеження волі.

Робоче місце головного редактора ЗМІ після атаки виглядало так
Робоче місце головного редактора ЗМІ після атаки виглядало так

Мотиви злочинців залишаються невідомими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у стінах "Укрексімбанку" спалахнув скандал під час інтерв’ю "Схем". Якогось моменту Євгену Мецгеру (голова правління банку) не сподобалося питання журналістів, після чого він вимагав вимкнути камеру, стерти записи, а журналістів вигнати. Охорона вирвала обладнання з рук знімальної групи, а записи були стерті. Втім, їх вдалося відновити, після чого їх було викладено в мережу.

Теги:
#Журналісти #Івано-Франківськ #ЗМІ #Нечистоти
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