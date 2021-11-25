Укр

На Донбассе СБУ обезвредила "террористов", освободив "захваченных" следователей (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Учения вышли весьма зрелищными и реалистичными Новость обновлена 25 ноября 2021, 11:55
Учения вышли весьма зрелищными и реалистичными

Участниками учений стали представители различных структур

На Луганщине прошли массовые учения украинских силовиков, организованные Службой безопасности Украины. Принимали "гостей" в Старобельском районе.

Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В основе учений СБУ — необходимость противостоять терроризму и вероятным диверсиям во время спецопераций, а также проверка взаимодействия между различными структурами.

Без работы в "штабе" не обошлось
Без работы в "штабе" не обошлось

Это и не удивительно, ведь кроме сотрудников СБУ, в учениях были задействованы представители ВСУ, Госспецсвязи, прокуратуры, нацгвардейцы, пограничники и полицейские. Не обошлось и без уголовно-исполнительной службы, а также ГСЧС. Помимо этого все происходящее координировалось с местными властями.

Участникам учения пришлось полетать на вертолетах
Участникам учения пришлось полетать на вертолетах
Вид потрясающий
Вид потрясающий

Легенда учений гласила, что "террористы" захватили местное СИЗО, работников которого сделали "заложниками". Главным требованием было освобождением находящихся за решеткой людей.

Так проникли на территорию тюрьмы
Так проникли на территорию тюрьмы
Отслеживание ситуации
Отслеживание ситуации

Требование "террористов" исполнено не было, поэтому на учениях не обошлось и без диверсий. Так, "злоумышленникам" якобы удалось "подорвать" мост через Айдар.

Во время учений
Во время учений

Это стало отправной точкой для участников учений — был осуществлен силовой захват учреждения. Кроме оружия и спецтехники, к проведению учебных мероприятий также были привлечены и кинологи с собаками.

Арест "террористов"
Арест "террористов"
Внутри здания
Внутри здания
Хвостатый защитник
Хвостатый защитник
Задержанные "злоумышленники"
Задержанные "злоумышленники"

В результате все "террористы" были обезврежены, а "заложников" удалось освободить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях похожие учения проводились и в столице. Тогда СБУ пришлось спасать "заложников-иностранцев".

Теги:
#СБУ #Учения
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
В регионах
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Следующую зиму рейтинг Зеленского не переживет": почему "вагнергейт" – бомба замедленного действия для президента
Дата публикации
Категория
Ляшко переполошил всех своей "инсайдерской информацией"
Олег Ляшко анонсировал военное положение в Украине и стал "звездой" российских СМИ (видео)
Дата публикации
Категория
Граница с Беларусью усилена
Мигранты не пройдут: Украина развернула тактические учения на границе (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Насморк может быть симптомом "короны"
Есть три главных симптома: как понять, что подхватил опасный штамм "Дельта+"