На Донбассе СБУ обезвредила "террористов", освободив "захваченных" следователей (фото, видео)

Участниками учений стали представители различных структур

На Луганщине прошли массовые учения украинских силовиков, организованные Службой безопасности Украины. Принимали "гостей" в Старобельском районе.

Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В основе учений СБУ — необходимость противостоять терроризму и вероятным диверсиям во время спецопераций, а также проверка взаимодействия между различными структурами.

Без работы в "штабе" не обошлось

Это и не удивительно, ведь кроме сотрудников СБУ, в учениях были задействованы представители ВСУ, Госспецсвязи, прокуратуры, нацгвардейцы, пограничники и полицейские. Не обошлось и без уголовно-исполнительной службы, а также ГСЧС. Помимо этого все происходящее координировалось с местными властями.

Участникам учения пришлось полетать на вертолетах

Вид потрясающий

Легенда учений гласила, что "террористы" захватили местное СИЗО, работников которого сделали "заложниками". Главным требованием было освобождением находящихся за решеткой людей.

Так проникли на территорию тюрьмы

Отслеживание ситуации

Требование "террористов" исполнено не было, поэтому на учениях не обошлось и без диверсий. Так, "злоумышленникам" якобы удалось "подорвать" мост через Айдар.

Во время учений

Это стало отправной точкой для участников учений — был осуществлен силовой захват учреждения. Кроме оружия и спецтехники, к проведению учебных мероприятий также были привлечены и кинологи с собаками.

Арест "террористов"

Внутри здания

Хвостатый защитник

Задержанные "злоумышленники"

В результате все "террористы" были обезврежены, а "заложников" удалось освободить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях похожие учения проводились и в столице. Тогда СБУ пришлось спасать "заложников-иностранцев".