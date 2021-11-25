На Донбасі СБУ знешкодила "терористів", звільнивши "захоплених" слідчих (фото, відео)
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Учасниками навчань стали представники різних структур
На Луганщині відбулися масові навчання українських силовиків, організовані Службою безпеки України. Приймали "гостей" у Старобільському районі.
Подробиці повідомили у прес-службі відомства.
В основі навчань СБУ — необхідність протистояти тероризму та ймовірним диверсіям під час спецоперацій, а також перевірка взаємодії між різними структурами.
Це й не дивно, адже крім співробітників СБУ, у навчаннях були задіяні представники ЗСУ, Держспецзв’язку, прокуратури, нацгвардійці, прикордонники та поліцейські. Не обійшлося і без кримінально-виконавчої служби, а також ДСНС. Крім того, все, що відбувалося, координувалося з місцевою владою.
Легенда навчань говорила, що "терористи" захопили місцеве СІЗО, працівників якого зробили "заручниками". Головною вимогою було звільнення людей, які перебували за ґратами.
Вимоги "терористів" виконано не було, тому на навчаннях не обійшлося і без диверсій. Так, "зловмисникам" нібито вдалося "підірвати" міст через Айдар.
Це стало відправною точкою для учасників навчань — було здійснено силове захоплення установи. Крім зброї та спецтехніки, до проведення навчальних заходів також було залучено і кінологів із собаками.
У результаті всі "терористи" були знешкоджені, а "заручників" вдалося звільнити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що цими днями схожі навчання проводилися і в столиці. Тоді СБУ довелося рятувати "заручників-іноземців".
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