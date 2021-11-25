Ушел к бабушке: пропавшего в Кременчуге 10-летнего мальчика нашли в другой области

Ребенка искали всю ночь, прочесывая окрестности Кременчуга

В Полтавской области почти сутки шли поиски 10-летнего мальчика, об исчезновении которого заявил его отчим. Ребенка разыскивали правоохранители и волонтеры, а обнаружили его в соседней области.

Как сообщается на сайте полиции, мальчик пропал 24 ноября около 19:00. Его родственники сразу обратились за помощью.

Поисковая операция в Кременчуге продолжалась всю ночь. К ней привлекли максимальное количество полицейских, наряды патрулей, волонтеров поисково-спасательного отряда и неравнодушных местных жителей. Ориентировку на 10-летнего пропавшего ребенка получили правоохранители соседних областей, что и помогло найти "пропажу".

Как выяснилось, мальчик самостоятельно уехал из Кременчуга в Светловодск. И хотя расстояние между городами не очень велико, однако они находят в разных областях Украины — Полтавской и Кировоградской соответственно.

Расстояние от Кременчуга до Светловодска

Ребенка помогла найти продавщица продуктового магазина, которая около 5 утра увидела одинокого мальчика на улице. Женщина обратилась к правоохранителям, которые прибыли на место, нашли родственников мальчика и доставили его домой.

Мальчик рассказал сотрудникам полиции, что он уехал в другой город, чтобы навестить свою бабушку из Светловодска, но самостоятельно не смог найти ее дом, а затем заблудился.

Правоохранители доставили мальчика к родителям

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе две сестренки вышли из дома и не вернулись, родители просят помощи в поисках.