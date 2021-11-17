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В Одессе пропали две девочки: их ищут полиция и волонтеры (фото, приметы)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Тамара и Анна Зайцевы Новость обновлена 17 ноября 2021, 09:28
Тамара и Анна Зайцевы

О судьбе девочек ничего не известно более 12 часов.

Две сестры в Одессе вышли из дома и не вернулись. Их разыскивают родители и полиция. Девочки — погодки, обе со светлыми волосами и худощавого телосложения. 

Приметы сообщила полиция региона. 

Тамара и Анна Зайцевы ушли вечером 16 ноября. В последний раз их видели дома, на пересечении улиц Базарной и Осипова. 

Девочек в последний раз видели дома
Девочек в последний раз видели дома

На фото, опубликованном полицией, Анна справа, а Тамара — слева.

Пропавшие сестры
Пропавшие сестры

Анна, старшая сестра, родилась в 2011 году. На момент пропажи на ней была надета малиновая куртка. Девочка была обута в коричневые туфли. 

Тамара родилась в 2010, была одета в красную куртку и розовый берет. 

На поиск девочек также направились волонтеры. На 9 утра 17 ноября информации о нахождении подростков не поступало. 

Полиция призывает людей, имеющих информацию о местонахождении сестер, сообщить правоохранителям. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области искали девочку-подростка, которая ушла из дома. Накануне в том же регионе успехом завершилась другая поисковая операция — трое школьников решили сбежать из дома и отправиться навстречу приключениям в лес. Их нашли в кукурузном поле. Они успели проголодаться и оборудовать тайник.

Теги:
#Одесса #Поиск #пропавшие дети
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