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В Одесі зникли дві дівчинки: їх шукають поліція та волонтери (фото, прикмети)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тамара та Ганна Зайцеви
Тамара та Ганна Зайцеви

Про долю дівчаток нічого не відомо понад 12 годин.

Дві сестри в Одесі вийшли з дому та не повернулися. Їх розшукують батьки та поліція. Дівчатка — погодки, обидві зі світлим волоссям і худорлявої статури.

Прикмети повідомила поліція регіону.

Тамара та Ганна Зайцеви пішли ввечері 16 листопада. Востаннє їх бачили вдома на перетині вулиць Базарної та Осипова.

Дівчаток востаннє бачили вдома
Дівчаток востаннє бачили вдома

На фото, опублікованому поліцією, Ганна праворуч, а Тамара – ліворуч.

Зниклі сестри
Зниклі сестри

Анна, старша сестра, народилася у 2011 році. На момент зникнення на ній була надіта малинова куртка. Дівчинка була взута в коричневі туфлі.

Тамара народилася у 2010, була одягнена у червону куртку та рожевий берет.

На пошук дівчаток також вирушили волонтери. На 9 ранку 17 листопада інформації про перебування підлітків не надходило.

Поліція закликає людей, які мають інформацію про місцезнаходження сестер, повідомити правоохоронців.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині шукали дівчинку-підлітка, яка пішла з дому. Напередодні у тому ж регіоні успіхом завершилася інша пошукова операція — троє школярів вирішили втекти з дому та вирушити назустріч пригодам у ліс. Їх знайшли у кукурудзяному полі. Вони встигли зголодніти та обладнати схованку.

Теги:
#Одеса #Пошук #зниклі діти
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