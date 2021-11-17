В Одесі зникли дві дівчинки: їх шукають поліція та волонтери (фото, прикмети)
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Про долю дівчаток нічого не відомо понад 12 годин.
Дві сестри в Одесі вийшли з дому та не повернулися. Їх розшукують батьки та поліція. Дівчатка — погодки, обидві зі світлим волоссям і худорлявої статури.
Прикмети повідомила поліція регіону.
Тамара та Ганна Зайцеви пішли ввечері 16 листопада. Востаннє їх бачили вдома на перетині вулиць Базарної та Осипова.
На фото, опублікованому поліцією, Ганна праворуч, а Тамара – ліворуч.
Анна, старша сестра, народилася у 2011 році. На момент зникнення на ній була надіта малинова куртка. Дівчинка була взута в коричневі туфлі.
Тамара народилася у 2010, була одягнена у червону куртку та рожевий берет.
На пошук дівчаток також вирушили волонтери. На 9 ранку 17 листопада інформації про перебування підлітків не надходило.
Поліція закликає людей, які мають інформацію про місцезнаходження сестер, повідомити правоохоронців.
Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині шукали дівчинку-підлітка, яка пішла з дому. Напередодні у тому ж регіоні успіхом завершилася інша пошукова операція — троє школярів вирішили втекти з дому та вирушити назустріч пригодам у ліс. Їх знайшли у кукурудзяному полі. Вони встигли зголодніти та обладнати схованку.