Пішов до бабусі: зниклого у Кременчуці 10-річного хлопчика знайшли в іншій області

Дитину шукали всю ніч, прочісуючи околиці Кременчука

У Полтавській області майже добу тривали пошуки 10-річного хлопчика, про зникнення якого заявив його вітчим. Дитину розшукували правоохоронці та волонтери, а виявили його аж у сусідній області.

Як повідомляється на сайті поліції, хлопчик зник 24 листопада близько 19:00. Його родичі одразу звернулися за допомогою.

Пошукова операція у Кременчуці тривала всю ніч. До неї залучили максимальну кількість поліціянтів, наряди патрулів, волонтерів пошуково-рятувального загону та необайдужих місцевих жителів. Орієнтування на 10-річну зниклу дитину отримали правоохоронці сусідніх областей, що і допомогло знайти "пропажу".

Як з’ясувалося, хлопчик самостійно поїхав з Кременчука у Світловодськ. І хоч відстань між містами не є дуже великою, однак вони знаходять у різних областях України — Полтавській і Кіровоградській відповідно.

Відстань від Кременчука до Світловодська

Дитину допомогла знайти продавчиня продуктового магазину, яка близько 5-ї ранку побачила самотню дитину на вулиці. Жінка звернулася до правоохоронців, які прибули на місце, знайшли родичів хлопчика та доставили його додому.

Хлопчик розповів співробітникам поліції, що він поїхав у інше місто, щоб провідати свою бабусю зі Світловодська, але самостійно не зміг знайти її дім, а потім заблукав.

Правоохоронці доставили хлопчика до батьків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі дві сестрички вийшли з дому і не повернулися, батьки просять допомоги у пошуках.