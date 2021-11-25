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Пішов до бабусі: зниклого у Кременчуці 10-річного хлопчика знайшли в іншій області

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Розшук дитини Новина оновлена 25 листопада 2021, 14:42
Розшук дитини

Дитину шукали всю ніч, прочісуючи околиці Кременчука

У Полтавській області майже добу тривали пошуки 10-річного хлопчика, про зникнення якого заявив його вітчим. Дитину розшукували правоохоронці та волонтери, а виявили його аж у сусідній області.

Як повідомляється на сайті поліції, хлопчик зник 24 листопада близько 19:00. Його родичі одразу звернулися за допомогою.

Пошукова операція у Кременчуці тривала всю ніч. До неї залучили максимальну кількість поліціянтів, наряди патрулів, волонтерів пошуково-рятувального загону та необайдужих місцевих жителів. Орієнтування на 10-річну зниклу дитину отримали правоохоронці сусідніх областей, що і допомогло знайти "пропажу". 

Як з’ясувалося, хлопчик самостійно поїхав з Кременчука у Світловодськ. І хоч відстань між містами не є дуже великою, однак вони знаходять у різних областях України — Полтавській і Кіровоградській відповідно.

Відстань від Кременчука до Світловодська
Відстань від Кременчука до Світловодська

Дитину допомогла знайти продавчиня продуктового магазину, яка близько 5-ї ранку побачила самотню дитину на вулиці. Жінка звернулася до правоохоронців, які прибули на місце, знайшли родичів хлопчика та доставили його додому.

Хлопчик розповів співробітникам поліції, що він поїхав у інше місто, щоб провідати свою бабусю зі Світловодська, але самостійно не зміг знайти її дім, а потім заблукав.

Правоохоронці доставили хлопчика до батьків
Правоохоронці доставили хлопчика до батьків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі дві сестрички вийшли з дому і не повернулися, батьки просять допомоги у пошуках.

Теги:
#Діти #Поліція #Кременчук #Полтавська область #Розшук
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