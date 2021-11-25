Мастерская - со статуями и трупом: на Ровенщине известного скульптора признали виновным в убийстве

Архипов набросился на друга с топором и заколол женщину, которая считалась пропавшей без вести

В Ровенской области на скамье подсудимых оказался известный скульптор — 54-летний Виктор Архипов. Мужчина является автором многих работ, в том числе памятников воинам-афганцам и первому студенту, с которыми ассоциируется Острожская академия. Впрочем, служители Фемиды признали, что в свободное от творчества время Архипов нападал на людей с холодным оружием.

По информации облуправления полиции, 23 февраля 2020 года скульптор выпивал с приятелем в своей мастерской, которая находилась в одном из учебных заведений Острога. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Архипов несколько раз ударил знакомого топором по голове. Однако тому удалось спасти: прохожие обнаружили человека в крови у подъезда и вызвали скорую.

В тот же день копы задержали скульптора, а на следующий во время осмотра его мастерской нашли спрятанное под пеплом в нефункционирующей шахте тело женщины. Ею оказалась 49-летняя жительница Острога, пропавшая без вести месяцем ранее. Следствие установило, что она погибла в результате ножевого ранения грудной клетки.

И хоть Виктор Архипов своей вины так и не признал, 25 ноября, спустя полтора года после убийства и покушения на убийство, его признали виновным и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Напомним, во время ДТП, которое произошло на трассе неподалеку Питера, из багажника одной из машин выпал труп мужчины: у него было перерезано горло и множество других ранений.