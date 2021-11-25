Майстерня — зі статуями та трупом: на Рівненщині відомого скульптора визнали винним у вбивстві

Архіпов накинувся на друга з сокирою і заколов жінку, яка вважалася зниклою безвісти

На Рівненщині на лаві підсудних опинився відомий скульптор — 54-річний Віктор Архіпов. Чоловік є автором багатьох робіт, у тому числі пам’ятників воїнам-афганцям та першому студенту, з якими асоціюється Острозька академія. Втім, служителі Феміди визнали, що у вільний від творчості час Архіпов нападав на людей із холодною зброєю.

За інформацією облуправління поліції, 23 лютого 2020 року скульптор випивав із приятелем у своїй майстерні, яка перебувала в одному із навчальних закладів Острога. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого Архипов кілька разів ударив приятеля сокирою по голові. Однак тому вдалося врятуватися: перехожі виявили людину в крові біля під’їзду та викликали швидку.

Того ж дня копи затримали скульптора, а наступного, під час огляду його майстерні, знайшли заховане під попелом у шахті, що не функціонує, тіло жінки. Нею виявилася 49-річна жителька Острога, яка зникла безвісти місяцем раніше. Слідство встановило, що вона загинула внаслідок ножового поранення грудної клітки.

І хоч Віктор Архіпов своєї провини так і не визнав, 25 листопада, через півтора роки після вбивства та замаху на вбивство, його визнали винним та засудили до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, під час ДТП, що сталася на трасі неподалік Пітера, з багажника однієї з машин випав труп чоловіка: у нього було перерізано горло та безліч інших поранень.