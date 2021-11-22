Людожер та уродженець Луганська: відкрилися нові деталі про вбивць маляра із Санкт-Петербурга

Молодший із убивць зізнався у схильності до канібалізму

Нашуміла ДТП під Санкт-Петербургом, що трапилася 21 листопада, не тільки фактично розкрила вбивство місцевого маляра, а й підкинула слідству інформації щодо іншої, не менш жахливої справи.

Нові факти, які з’ясувалися про підозрюваних, повідомляє ресурс 47News.

Нагадаємо, що під час ДТП, що сталася на трасі неподалік Пітера, із багажника однієї з машин випав труп чоловіка. У того було перерізано горло та багато інших поранень. Трохи згодом стала відома й особа вбитого — 50-річного Аркаді Казіняна, який працював у гаражному кооперативі маляром. Відео 18+ з місця аварії можна переглянути в Telegram-каналі "Телеграфа" .

Підозра у вбивстві впала на двох молодих людей — 23-річного Єгора Комарова та 26-річного Яна Щепановського.

Ян Щепановський та Єгор Комаров

Згідно з наявною інформацією, під час допиту Комаров зізнався не лише у розправі над Казіняном, а й в іншому страшному злочині. Йдеться про вбивство біржового брокера наприкінці вересня цього року.

За словами підозрюваного, він давно помічав за собою потяг до канібалізму. Зрештою це змусило його піти на вбивство. Пізніше труп було виявлено у дренажній трубі одного з парків Петербурга. Сам же Єгор Комаров, за його свідченнями, перш ніж викинути тіло, відрізав від нього частину. Вдома він зварив її, а потім з’їв.

Чи знав про такі нахили друга Ян Щепановський, який покликав його допомогти розправитися з Казиняном, невідомо. Натомість під час слідства з’ясувалося, що 26-річний хлопець є уродженцем українського Луганська. Як давно він мешкає в Санкт-Петербурзі, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як убивці намагалися замінити свої сліди після вбивства 50-річного Аркаді Казіняна.