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Влаштували пожежу, щоб замести сліди: нові подробиці вбивства маляра з Петербурга (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У пожежі постраждав гараж та два автомобілі Новина оновлена 21 листопада 2021, 12:26
У пожежі постраждав гараж та два автомобілі

Жодному з підозрюваних не виповнилося ще й тридцяти

Звичайна ДТП під Санкт-Петербургом переросла в резонансну справу через труп чоловіка з перерізаним горлом, який вивалився із багажника однієї з машин. Правоохоронці вже затримали підозрюваних.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "SHOT".

Як уже відомо, від чужої руки загинув 50-річний Аркаді Казінян, який працював маляром у пітерському гаражному кооперативі "Лагуна". Згідно з попередніми даними, тут чоловік і загинув. Знаходиться кооператив у Калінінському районі міста.

Гаражний кооператив "Лагуна" на карті
Гаражний кооператив "Лагуна" на карті

Підозрюваними у вбивстві Аркаді Казіняна є 26-річний Ян Щепановський (ліворуч) та 23-річний Єгор Комаров (праворуч). Слідство встановило, що у Щепановського із загиблим стався конфлікт, внаслідок якого хлопця було побито.

Підозрювані у вбивстві пітерського маляра
Підозрювані у вбивстві пітерського маляра

Образа була надто сильною, тож Щепановський, заручившись підтримкою Комарова, приїхав "на розбірки" на роботу маляра. Розмовою справа не закінчилася, і, як результат, бійка закінчилася вбивством.

Припущення слідчих були правильні і щодо подальших планів підозрюваних: вони справді хотіли позбутися тіла, закопавши його в лісі. Цьому завадила ДТП, в яку вони потрапили 21 листопада на трасі під Пітером.

Через ДТП труп випав із багажника
Через ДТП труп випав із багажника

При цьому хлопці спробували максимально замести сліди вбивства, влаштувавши у гаражному кооперативі, де сталася трагедія, пожежу. Внаслідок займання постраждала не лише будівля, а й два автомобілі.

Хлопці влаштували пожежу у кооперативі
Хлопці влаштували пожежу у кооперативі
Згоріло два автомобілі
Згоріло два автомобілі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про смерть відомого російського блогера Саїда Губденського, який був відомий любителям автомобілів. За іронією долі він загинув у ДТП.

Теги:
#ДТП #Росія #Вбивство #Санкт-Петербург
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