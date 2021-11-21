Устроили пожар, чтобы замести следы: новые подробности убийства маляра из Петербурга (фото)

Ни одному из подозреваемых не исполнилось еще и тридцати

Обычное ДТП под Питером переросло в резонансное дело из-за трупа мужчины с перерезанным горлом, который вывалился из багажника одной из машин. Правоохранители уже задержали подозреваемых.

Подробности сообщает Telegram-канал "SHOT".

Как уже известно, то чужой руки погиб 50-летний Аркади Казинян, который работал маляром в питерском гаражном кооперативе "Лагуна". Согласно предварительных данных, здесь мужчина и погиб. Располагается кооператив в Калининском районе города.

Гаражный кооператив "Лагуна" на карте

Подозреваемыми в убийстве Аркади Казиняна являются 26-летний Ян Щепановський (слева) и 23-летний Егор Комаров (справа). Следствие установило, что у Щепановського с погибшим произошел конфликт, в результате которого парень был избит.

Подозреваемые в убийстве питерского маляра

Обида была слишком сильной, поэтому Щепановський, заручившись поддержкой Комарова, приехал "на разборки" на работу маляра. Разговором дело не закончилось, и, по итогу, драка закончилась убийством.

Догадки следователей были верны и насчет планируемых действий подозреваемых: они действительно хотели избавиться от тела, закопав его в лесу. Этому помешало ДТП, в которое они попали 21 ноября на трассе под Питером.

Из-за ДТП труп выпал из багажника

При этом парни попытались максимально замести следы убийства, устроив в гаражном кооперативе, где произошла трагедия, пожар. В результате возгорания пострадало не только здание, но и два автомобиля.

Парни устроили пожар в кооперативе

Сгорело два автомобиля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о смерти известного российского блогера Саида Губденского, который был известен любителям автомобилей. По иронии судьбы, он погиб в ДТП.