Людоед и уроженец Луганска: открылись новые детали про убийц маляра из Санкт-Петербурга

Младший из убийц признался в склонности к каннибализме

Нашумевшее ДТП под Санкт-Петербургом, случившееся 21 ноября, не только фактически раскрыло убийство местного маляра, но и подкинуло следствию информации по другому не менее жуткому делу.

О новых фактах, которые выяснились про подозреваемых, сообщает ресурс 47News.

Напомним, что во время ДТП, которое произошло на трассе неподалеку Питера, из багажника одной из машин выпал труп мужчины. У того было перерезано горло и множество других ранений. Чуть позже станет известна личность убитого — 50-летнего Аркади Казиняна, работавшего в гаражном кооперативе маляром. Видео 18+ с места аварии можно посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа".

Подозрение в убийстве пало на двух молодых людей — 23-летнего Егора Комарова и 26-летнего Яна Щепановського.

Ян Щепановський и Егор Комаров

Согласно имеющейся информации, во время допроса Комаров признался не только в расправе над Казиняном, но и в другом жутком преступлении. Речь идет об убийстве биржевого брокера в конце сентября этого года.

По словам подозреваемого, он давно замечал за собой тягу к каннибализму. В конце концов, это вынудило его пойти на убийство. Позже труп был обнаружен в дренажной трубе одного из парков Питера. Сам же Егор Комаров, согласно его свидетельствам, прежде чем выбросить тело, отрезал от него часть. Дома он сварил ее, а затем съел.

Знал ли о таких наклонностях друга Ян Щепановський, который позвал его помочь расправиться с Казиняном, неизвестно. Зато в ходе следствия выяснилось, что 26-летний парень является уроженцем украинского Луганска. Как давно он проживает в Санкт-Петербурге, не сообщается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как убийцы пытались замести свои следы после убийства 50-летнего Аркади Казиняна.