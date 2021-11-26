Укр

На границе с Россией и Беларусью под Черниговом нашли схрон с целым арсеналом оружия

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Оружие спрятали на частных охотничьих базах Новость обновлена 26 ноября 2021, 14:51
Оружие спрятали на частных охотничьих базах

Зачем его хотели использовать — пока устанавливает следствие

Бойцы Службы безопасности Украины нашли в Черниговской области тайники, где спрятали арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия.

Фото с места событий показывает пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью, и как раз на частных охотничьих базах неподалеку от границы неизвестные обустроили схрон.

Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью
Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью

В тайниках и по месту жительства администраторов баз изъяли:

  • пулемет Калашникова;
  • четыре винтовки с оптическим прицелом, тепловизором и глушителем;
  • дымовую шашку;
  • пистолет Макарова;
  • револьвер;
  • порядка 400 разнокалиберных патронов;
  • более 400 отмычек для взлома.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, весь изъятый арсенал отправили на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают все нюансы осуществления противоправной деятельности для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Как сообщал "Телеграф", ранее на фоне миграционного кризиса в Беларуси Украина существенно усилила границу и развернула тактические учения.

Теги:
#СБУ #Россия #Беларусь #Оружие #Схрон
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