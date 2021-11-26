На границе с Россией и Беларусью под Черниговом нашли схрон с целым арсеналом оружия

Зачем его хотели использовать — пока устанавливает следствие

Бойцы Службы безопасности Украины нашли в Черниговской области тайники, где спрятали арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия.

Фото с места событий показывает пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью, и как раз на частных охотничьих базах неподалеку от границы неизвестные обустроили схрон.

Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью

В тайниках и по месту жительства администраторов баз изъяли:

пулемет Калашникова;

четыре винтовки с оптическим прицелом, тепловизором и глушителем;

дымовую шашку;

пистолет Макарова;

револьвер;

порядка 400 разнокалиберных патронов;

более 400 отмычек для взлома.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, весь изъятый арсенал отправили на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают все нюансы осуществления противоправной деятельности для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Как сообщал "Телеграф", ранее на фоне миграционного кризиса в Беларуси Украина существенно усилила границу и развернула тактические учения.