На границе с Россией и Беларусью под Черниговом нашли схрон с целым арсеналом оружия
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Зачем его хотели использовать — пока устанавливает следствие
Бойцы Службы безопасности Украины нашли в Черниговской области тайники, где спрятали арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия.
Фото с места событий показывает пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что Черниговская область граничит сразу и с Россией, и с Беларусью, и как раз на частных охотничьих базах неподалеку от границы неизвестные обустроили схрон.
В тайниках и по месту жительства администраторов баз изъяли:
- пулемет Калашникова;
- четыре винтовки с оптическим прицелом, тепловизором и глушителем;
- дымовую шашку;
- пистолет Макарова;
- револьвер;
- порядка 400 разнокалиберных патронов;
- более 400 отмычек для взлома.
По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, весь изъятый арсенал отправили на экспертизу.
Сейчас правоохранители устанавливают все нюансы осуществления противоправной деятельности для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Как сообщал "Телеграф", ранее на фоне миграционного кризиса в Беларуси Украина существенно усилила границу и развернула тактические учения.
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