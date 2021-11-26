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На кордоні з Росією та Білоруссю під Черніговом знайшли схованку з цілим арсеналом зброї

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зброю сховали на приватних мисливських базах
Зброю сховали на приватних мисливських базах

Навіщо її хотіли використати — доки встановлює слідство

Бійці Служби безпеки України знайшли на Чернігівщині схованки, де сховали арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї.

Фото з місця подій показує прес-служба СБУ, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що Чернігівська область межує одразу і з Росією, і з Білоруссю, і саме на приватних мисливських базах неподалік кордону невідомі облаштували схованку.

Чернігівська область межує одразу і з Росією, і з Білоруссю
Чернігівська область межує одразу і з Росією, і з Білоруссю

У схованках та за місцем проживання адміністраторів баз вилучили:

  • кулемет Калашнікова;
  • чотири гвинтівки з оптичним прицілом, тепловізором та глушником;
  • димову шашку;
  • пістолет Макарова;
  • револьвер;
  • близько 400 різнокаліберних патронів;
  • понад 400 відмичок для злому.

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про незаконний обіг зброї та боєприпасів, весь вилучений арсенал відправили на експертизу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі нюанси провадження протиправної діяльності для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на тлі міграційної кризи в Білорусі Україна суттєво посилила кордон та розгорнула тактичні навчання.

Теги:
#СБУ #Росія #Білорусь #Зброя #Схрон
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