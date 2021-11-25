Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
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Відпрацьовують не лише можливі кризові ситуації, а й налагоджують комунікацію між відомствами у разі інцидентів.
У п’яти українських областях напередодні розпочалася спеціальна прикордонна операція "Полісся", яка покликана не пропустити мігрантів із Білорусі. На випадок спроб проникнення відпрацьовуються сценарії різними структурами — Нацгвардією, Нацполіцією, Держприкордонслужбою, міграційною службою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє сайт Національної поліції України.
У тактичних навчаннях важливо не лише опрацювати всі сценарії можливого порушення кордону, а й створити схему спілкування між відомствами та з центральним штабом, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ.
Навчання відбуваються на Київщині в районі зони відчуження Чорнобильської АЕС. Через неї проходять 34 із понад тисячі кілометрів загального кордону з Білоруссю.
Загалом кордон держав проходить ще чотирма областями, крім Київщини — Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської.
У патрулюванні задіяна авіація та безпілотники, наряди прикордонників посилять та збільшать кількість. На кордон також прибуває 8,5 тисячі поліцейських для посилення оборони.
Чорнобильська зона вже з’являлася в новинах через мігрантів з Білорусі. Кілька днів тому мережею розійшлося відео, на якому нібито нелегали проникли в Україну. Як писав "Телеграф" — відео виявилося фейком.
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