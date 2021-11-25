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Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кордон з Білоруссю посилено Новина оновлена 25 листопада 2021, 09:29
Кордон з Білоруссю посилено

Відпрацьовують не лише можливі кризові ситуації, а й налагоджують комунікацію між відомствами у разі інцидентів.

У п’яти українських областях напередодні розпочалася спеціальна прикордонна операція "Полісся", яка покликана не пропустити мігрантів із Білорусі. На випадок спроб проникнення відпрацьовуються сценарії різними структурами — Нацгвардією, Нацполіцією, Держприкордонслужбою, міграційною службою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє сайт Національної поліції України.

У тактичних навчаннях важливо не лише опрацювати всі сценарії можливого порушення кордону, а й створити схему спілкування між відомствами та з центральним штабом, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ.

Україна посилила межі поліцією
Україна посилила межі поліцією
Відпрацьовуються можливі сценарії проникнення нелегалів
Відпрацьовуються можливі сценарії проникнення нелегалів

Навчання відбуваються на Київщині в районі зони відчуження Чорнобильської АЕС. Через неї проходять 34 із понад тисячі кілометрів загального кордону з Білоруссю.

У навчаннях задіяно кілька відомств
У навчаннях задіяно кілька відомств

Загалом кордон держав проходить ще чотирма областями, крім Київщини — Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської.

У патрулюванні задіяна авіація та безпілотники, наряди прикордонників посилять та збільшать кількість. На кордон також прибуває 8,5 тисячі поліцейських для посилення оборони.

Чорнобильська зона вже з’являлася в новинах через мігрантів з Білорусі. Кілька днів тому мережею розійшлося відео, на якому нібито нелегали проникли в Україну. Як писав "Телеграф" — відео виявилося фейком.

Теги:
#Мігранти #Київська область #Білорусь #Навчання #Кордон #Чорнобиль
Кордон з Білоруссю посилено
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Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
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