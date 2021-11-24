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Україна проводить спецоперацію на кордоні з Білоруссю: подробиці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Україно-білоруський кордон під посиленим контролем Новина оновлена 24 листопада 2021, 09:46
Україно-білоруський кордон під посиленим контролем

Спеціальна операція на кордоні об’єднала зусилля кількох відомств, щоби не пропустити мігрантів в Україну.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу змусили українських прикордонників перейти до активніших дій. На українсько-білоруському кордоні прикордонники почали спеціальну операцію "Полісся".

Про це повідомляє сайт відомства.

Її почали через ризик, що потоки мігрантів можуть ринути в Україну. Розпочато операцію ввечері 23 листопада. Окрім прикордонників, які координують операцію, у ній беруть участь Збройні сили, Нацгвардія, Нацполіція.

У прикордонній службі готуються до можливих порушень кордону
У прикордонній службі готуються до можливих порушень кордону

Можливі сценарії ситуацій на кордоні опрацьовано та складено план дій. Головна мета спецоперації – не впустити нелегалів до України. Координаційні групи створені на всіх рівнях – центральному, регіональному та районному.

Білорусько-українська ділянка кордону, а це понад тисячу кілометрів, буде під посиленим патрулюванням. Окрім збільшення прикордонних загонів, моніторитиме ситуацію з неба. Залучають авіацію та безпілотники.

За кордоном спостерігатимуть за допомогою сучасних технічних засобів
За кордоном спостерігатимуть за допомогою сучасних технічних засобів

Щоб мігранти не перетнули кордон і не проникли в країну, на автошляхах виставлять КПП, дороги поблизу кордону патрулюватимуть, а також перевірятимуть авто та залізничні станції та вокзали.

Раніше "Телеграф" писав, що мережа схвилювала відео з перетином нелегалами кордону в Чорнобильській зоні. Воно виявилося фейковим.

Теги:
#Україна #Білорусь #Кордон #Спецоперація
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