Україна проводить спецоперацію на кордоні з Білоруссю: подробиці (фото)

Спеціальна операція на кордоні об’єднала зусилля кількох відомств, щоби не пропустити мігрантів в Україну.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу змусили українських прикордонників перейти до активніших дій. На українсько-білоруському кордоні прикордонники почали спеціальну операцію "Полісся".

Про це повідомляє сайт відомства.

Її почали через ризик, що потоки мігрантів можуть ринути в Україну. Розпочато операцію ввечері 23 листопада. Окрім прикордонників, які координують операцію, у ній беруть участь Збройні сили, Нацгвардія, Нацполіція.

У прикордонній службі готуються до можливих порушень кордону

Можливі сценарії ситуацій на кордоні опрацьовано та складено план дій. Головна мета спецоперації – не впустити нелегалів до України. Координаційні групи створені на всіх рівнях – центральному, регіональному та районному.

Білорусько-українська ділянка кордону, а це понад тисячу кілометрів, буде під посиленим патрулюванням. Окрім збільшення прикордонних загонів, моніторитиме ситуацію з неба. Залучають авіацію та безпілотники.

За кордоном спостерігатимуть за допомогою сучасних технічних засобів

Щоб мігранти не перетнули кордон і не проникли в країну, на автошляхах виставлять КПП, дороги поблизу кордону патрулюватимуть, а також перевірятимуть авто та залізничні станції та вокзали.

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Раніше "Телеграф" писав, що мережа схвилювала відео з перетином нелегалами кордону в Чорнобильській зоні. Воно виявилося фейковим.