Украина проводит спецоперацию на границе с Беларусью: подробности (фото)

Специальная операция на границе объединила усилия нескольких ведомств, чтобы не пропустить мигрантов в Украину.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза заставили украинских пограничников перейти к более активным действиям. На украино-белорусской границе погрансилы начали специальную операцию "Полесье".

Об этом сообщает сайт ведомства.

Ее начали из-за риска, что потоки мигрантов могут хлынуть в Украину. Начата операция вечером 23 ноября. Кроме пограничников, которые координируют операцию, в ней принимают участие Вооруженные силы, Нацгвардия, Нацполиция.

В погранслужбе готовятся к возможным нарушениям границы

Возможные сценарии ситуаций на границе проработаны и составлен план действий. Главная цель спецоперации — не впустить нелегалов в Украину. Координационные группы созданы на всех уровнях — центральном, региональном и районном.

Белорусско-украинский участок границы, а это более тысячи километров, будет под усиленным патрулированием. Кроме увеличения погранотрядов, мониторить ситуацию будут с неба. Задействуют авиацию и беспилотники.

За границей будут наблюдать с помощью современных технических средств

Чтобы мигранты не пересекли границу и не проникли в страну, на автодорогах выставят КПП, дороги близ границы будут патрулировать, а также проверять авто и железнодорожные станции и вокзалы.

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Ранее "Телеграф" писал, что сеть взволновало видео с пересечением нелегалами границы в Чернобыльской зоне. Оно оказалось фейковым.