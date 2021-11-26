Чуть не довела сына до ампутации: на Буковине у женщины забрали ребенка (фото)

Подготовлены документы о лишении родительских прав. В семье воспитывается двое детей.

В селе Глубокая Черновицкой области сотрудники ювенальной превенции во время рутинной проверки неблагополучной семьи спасли ребенка. Трехлетний малыш некоторое время назад обжег ногу о печь, но мать его не лечила. Инспекторов она встретила пьяная.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Инспектора вызвали мальчику скорую. Как рассказали хирурги — рана у ребенка уже загноилась и ногу могли бы ампутировать, если б не подоспела помощь. Малыш со старшим братом, которому 16 лет, в детском отделении больницы.

У ребенка на ноге была рана, которая гноилась

Ребенок находится в больнице

Когда его везли в скорой мальчика покормили печеньем — он был очень голоден. Семья на учете у ювенальной службы и к ним ежемесячно приходят несколько раз.

Ювеналы знали о проблемной семье и регулярно посещали их

После больницы братья разделятся — трехлетний будет жить в детдоме, а подросток — с родным отцом.

На мать составили админпротокл за неисполнение обязанностей родителя. Подготовлены документы о лишении родительских прав. Через год она сможет восстановить свою семью. Ребенка ранее уже забирали из семьи.

"Телеграф" писал трех малышей, которых спасли на Житомирщине — пьяный сожитель матери не впускал их в дом.