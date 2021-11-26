Ледве не довела сина до ампутації: на Буковині у жінки забрали дитину (фото)

Підготовлено документи про позбавлення батьківських прав. У сім’ї виховується двоє дітей.

У селі Глибока Чернівецької області працівники ювенальної превенції під час рутинної перевірки неблагополучної родини врятували дитину. Трирічний малюк деякий час тому обпалив ногу об піч, але його мати не лікувала. Інспекторів вона зустріла п’яна.

Про це пише ZAXID.NET.

Інспектори викликали хлопчика швидку. Як розповіли хірурги — рана у дитини вже загноїлася і ногу могли б ампутувати, якби не прийшла допомога. Малюк зі старшим братом, якому 16 років, у дитячому відділенні лікарні.

У дитини на нозі була рана, яка гноїлася

Дитина перебуває у лікарні

Коли його везли у швидкій хлопчика, погодували печивом — він був дуже голодний. Сім’я на обліку у ювенальної служби та до них щомісяця приходять кілька разів.

Ювенали знали про проблемну сім’ю та регулярно відвідували їх

Після лікарні брати розділяться — трирічний житиме у дитбудинку, а підліток — із рідним батьком.

На матір склали адмінпротокл за невиконання обов’язків матері. Підготовлено документи про позбавлення батьківських прав. За рік вона зможе відновити свою родину. Дитину раніше вже забирали із сім’ї.

"Телеграф" писав трьох малюків, яких врятували на Житомирщині — п’яний співмешканець матері не впускав їх у будинок.