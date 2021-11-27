Укр

В Донецкой области "ангелы" в форме вытащили с того света двух человек: события попали на фото и видео

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Патрульные Иван Таранов и Ростислав Шевцов Новость обновлена 27 ноября 2021, 22:25
Патрульные Иван Таранов и Ростислав Шевцов

В Славянске двух патрульных объявили настоящими героями, ведь за сутки они успели спасти жизнь двух людей

Иван Таранов и Ростислав Шевцов в течение двух рабочих смен буквально "достали" с того света девушку, которая пыталась совершить самоубийство и едва не сгоревшего заживо мужчину-владельца частного дома.

Как на своей странице в соцсети сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, несмотря на свои типичные служебные задачи, они сделали самое ценное — спасли жизнь людей.

Пожар произошел вечером 26 ноября. Обеспокоенный мужчина позвонил по телефону на спецлинию "102" и сообщил, что его дочь планирует покончить с жизнью — девушка порезала себе руки и отправила фото окровавленных конечностей отцу.

Иван и Ростислав оперативно выяснили, где может находиться девушка и прибыли по указанному месту. Когда зашли в квартиру, женщина мгновенно бросилась к окну, но патрульные схватили ее и в последний момент отговорили от неисправимого шага.

Уже к утру сегодняшнего дня, во время патрулирования улицы города, правоохранители заметили, как пылает крыша одного из домов. Ребята мигом бросились на помощь и в зарешеченном окне увидели владельца, который умоял о помощи, ведь дверь дома уже охватило пламя, так что спастись самостоятельно хозяин возможности не имел.

Пожар в частном доме Донецкой области
Пожар в частном доме Донецкой области

Стражи порядка вырвали металлические решетки из окна, выбили стекло и вытащили пострадавшего на свежий воздух. В этот момент на место происшествия прибыли спасатели и оперативно ликвидировали пожар.

Спасенный владелец дома, где вспыхнул пожар
Спасенный владелец дома, где вспыхнул пожар

Теперь патрульные Иван Таранов и Ростислав Шевцов являются гордостью города.

Напомним также, как в столице Колумбии Боготе кот спас от смерти годовалого ребенка, едва не упавшего со ступенек. Видео инцидента попало на камеры видеонаблюдения и мгновенно стало "вирусным" в сети.

Теги:
#Пожар #Самоубийство #Спасение #Патрульные
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