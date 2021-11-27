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На Донеччині “ангели” у формі витягли з того світу двох людей: події потрапили на фото і відео

Автор
Наталія Чебан
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Патрульні Іван Таранов та Ростислав Шевцов Новина оновлена 27 листопада 2021, 22:25
Патрульні Іван Таранов та Ростислав Шевцов

У Слов`янську двох патрульних оголосили справжніми героями, адже за добу вони встигли врятувати життя двох людей.

Іван Таранов та Ростислав Шевцов упродовж двох робочих змін буквально "дістали" з того світу дівчину, яка намагалася вчинити самогубство та чоловіка-власника приватного будинку, який ледь не згорів заживо.

 Як на своїй сторінці в соцмережі повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, незважаючи на свої типові службові завдання, вони зробили найцінніше — врятували життя людей.

Пожежа трапилася увечері 26 листопада. Занепокоєний чоловік зателефонував на спецлінію "102" та повідомив, що його донька планує покінчити із життям — дівчина порізала собі руки та відправила фото закривавлених кінцівок батьку. 

Іван з Ростиславом оперативно з`ясували, де може знаходитись дівчина та прибули за вказаним місцем. Коли зайшли до помешкання, жінка миттєво кинулась до вікна, але патрульні схопили її та в останню мить відмовили від невиправного кроку.

Вже на ранок сьогоднішнього дня, під час патрулювання вулиці міста, правоохоронці помітили як палає дах одного з будинків. Хлопці миттю кинулися на допомогу і в заґратованому вікні побачили власника, який молив допомогти, адже двері будинку вже охопило полум`я, тож врятуватися самостійно господар можливості не мав.

Пожежа у приватному будинку на Донеччині
Пожежа у приватному будинку на Донеччині

Правоохоронці одразу вирвали металеві решітки з вікна, вибили скло і витягли постраждалого на свіже повітря. У цей момент на місце події прибули рятувальники і оперативно ліквідували пожежу.

Врятований власник будинку, де спалахнула пожежа
Врятований власник будинку, де спалахнула пожежа

Тепер патрульні Іван Таранов та Ростислав Шевцов є гордістю міста.

Нагадаємо також, як у столиці Колумбії Боготі кіт врятував від смерті однорічну дитину, котра ледь не впала зі сходинок. Відео інциденту потрапило на камери відеоспостереження і миттєво стало "вірусним" у мережі.

Теги:
#Пожежа #Самогубство #Порятунок #Патрульні
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