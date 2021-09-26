Кіт врятував дитину за крок від смерті: вірусне відео

Камери відеоспостереження зняли, як все відбувалося.

У столиці Колумбії Боготі кіт врятував від смерті однорічну дитину, котра ледь не впала зі сходинок.

Про це повідомляють користувачі Twitter.

В мережі активно переглядається вірусне відео, на якому можна побачити, як кіт врятував від пошкоджень чи навіть смерті однорічну дитину.

Немовля без нагляду повзало по кімнаті. Коли воно почало добиратися до сходів, то кіт, котрий лежав на дивані, зіскочив, аби зупинити дитину. Він накинувся немовляті на спину і почав відганяти від сходів. Таким чином, дитина повернулася на середину кімнати, де вона уже була в безпеці.

Про ситуацію вдалося дізнатися із відео, котре зняли камери спостереження, що знаходилися в будинку. Після публікації в мережі воно набрало мільйони переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні цього року у Торонто (Канада) маленький йоркшир-терʼєр захистив свою 10-річну хазяйку від нападу койота, чим врятував їй життя.

Нагадуємо, що в Одеській області пес потрапив у вигрібну яму, де міг і загинути, проте йому допомогли рятувальники.