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Під Одесою врятували пса, який потрапив в смертельну пастку (фото)

Автор
О. Волкова
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Рятувальники допомогли тварині, яка впала у вигрібну яму Новина оновлена 07 вересня 2021, 15:50
Рятувальники допомогли тварині, яка впала у вигрібну яму

Пес потрапив у вигрібну яму і врятувати його без спецзасобів не вдавалося

У вівторок, 7 вересня, в місті Березівка Одеської області співробітники ГСЧС провели спецоперацію з визволення тварини, яка якимось чином потрапила в вигрібну яму і була приречена на загибель.

Про це повідомили на регіональному сайті служби.

Відомо, що виклик від місцевих жителів, які почули жалібне виття собаки, надійшов в 8:47 ранку. Самостійно врятувати тварину люди не змогли, тому рятувальники екстрено прибули на місце НП і за допомогою електродомкрата і мотузки дістали знесиленого пса.

Пса вдалося врятувати і передати місцевій жительці
Пса вдалося врятувати і передати місцевій жительці

Історія завершилася добре: тварину взяла до себе місцева жителька, яка пообіцяла виходити дворняжку і піклуватися про неї.

Раніше ми повідомляли, що у Василькові Київської області 46-річна жінка утримувала в своїй квартирі багатоповерхового будинку 69 тварин — 41 собаку і 28 котів.

Також нагадаємо, що колишній офіцер ВМС Великобританії Пен Фартінг, що володіє притулком для тварин у Кабулі, навідріз відмовився від евакуації з Афганістану після приходу до влади екстремістської організації "Талібан" без своїх вихованців.

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