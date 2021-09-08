Укр

Под Одессой спасли пса, попавшего в смертельную ловушку (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Спасатели помогли животному, которое упало в выгребную яму Новость обновлена 07 сентября 2021, 15:50
Спасатели помогли животному, которое упало в выгребную яму

Пес попал в выгребную яму и спасти его без спецсредств не удавалось

Во вторник, 7 сентября, в городе Березовка Одесской области сотрудники ГСЧС провели спецоперацию по вызволению животного, которое каким-то образом угодило в выгребную яму и было обречено на гибель.

Об этом сообщили на региональном сайте службы.

Известно, что вызов от местных жителей, которые услышали жалобный вой собаки, поступил в 8:47 утра. Самостоятельно спасти животное люди не смогли, поэтому спасатели экстренно прибыли на место ЧП и с помощью электродомкрата и веревки достали обессиленного пса.

Пса удалось спасти и передать местной жительнице
Пса удалось спасти и передать местной жительнице

История завершилась хорошо: животное взяла к себе местная жительница, которая пообещала выходить дворняжку и заботиться о ней.

Ранее мы сообщали, что в Василькове Киевской области 46-летняя женщина удерживала в своей квартире многоэтажного дома 69 животных — 41 собаку и 28 котов.

Также напомним, что бывший офицер ВМС Великобритании Пен Фартинг, владеющий приютом для животных в Кабуле, наотрез отказался от эвакуации из Афганистана после прихода к власти экстремистской организации "Талибан" без своих питомцев.

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